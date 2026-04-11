Đội của Lampard gây thất vọng, chưa thể thăng hạng Premier League

Tối 11/4, Coventry City bị một Sheffield Wednesday đang đứng cuối bảng cầm hòa với tỷ số 0-0 thuộc vòng 42 Championship.

Lampard chưa thể giúp Coventry City thăng hạng.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, Coventry lại thiếu đi sự sắc bén ở những tình huống quyết định. Các pha dứt điểm của Haji Wright, Jack Rudoni hay Ellis Simms lần lượt trôi qua trong tiếc nuối.

Đáng chú ý, đội chủ nhà có không ít cơ hội ngon ăn trong hiệp hai, nhưng sự xuất sắc của thủ môn đối phương cùng những pha xử lý thiếu chính xác khiến bàn thắng vẫn lẩn tránh họ.

Ở chiều ngược lại, Sheffield Wednesday chủ động chơi phòng ngự số đông và chờ đợi thời cơ phản công. Dù không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, đội khách vẫn khiến Coventry phải dè chừng bằng những pha lên bóng tốc độ, đặc biệt trong các tình huống chuyển trạng thái.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ cao và không thiếu va chạm, nhưng sự bế tắc trong khâu dứt điểm khiến hai đội không thể khai thông thế bế tắc. Kết quả hòa không bàn thắng rõ ràng là nỗi thất vọng lớn với Coventry, nhất là khi họ đối đầu đội bóng yếu nhất giải.

Dù vậy, cánh cửa thăng hạng vẫn rộng mở với thầy trò HLV Frank Lampard. Đội bóng này đang duy trì khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi khi hơn hai đội xếp sau lần lượt 10 điểm và 12 điểm. Rõ ràng Coventry hoàn toàn nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé thăng hạng trực tiếp lên Premier League.

Kể từ khi tiếp quản Coventry năm 2024, Lampard tạo ra cuộc lột xác mạnh mẽ, đưa đội bóng từ nhóm nguy hiểm trở thành ứng viên thăng hạng. Dù vậy, trận hòa đáng tiếc cho thấy họ không được phép chủ quan ở giai đoạn quyết định của mùa giải.