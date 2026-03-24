Kỳ tích của HLV Lampard

HLV Frank Lampard đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử cùng Coventry City sau mùa giải thăng hoa tại Championship.

HLV Lampard gây ấn tượng.

Khi tiếp quản đội bóng vào năm 2024, Lampard phải đối mặt với tình cảnh khó khăn khi Coventry chìm sâu trong nhóm xuống hạng. Tuy nhiên, cựu danh thủ người Anh nhanh chóng tạo ra cuộc lột xác ấn tượng, giúp đội bóng thay đổi hoàn toàn bộ mặt chỉ sau thời gian ngắn.

Dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Chelsea, Coventry không chỉ thoát khỏi khu vực nguy hiểm mà còn vươn mình mạnh mẽ vào cuộc đua thăng hạng. Đội bóng hiện đã chắc suất tham dự vòng play-off, đồng thời vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Championship.

Ấn tượng hơn, Coventry đang tạo ra khoảng cách lên tới 9 điểm so với nhóm bám đuổi. Lối chơi tấn công rực lửa là điểm nhấn lớn nhất. Họ ghi tới 81 bàn thắng, thành tích tốt nhất toàn giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Sự thăng hoa của Coventry không chỉ đến từ chiến thuật hợp lý mà còn nhờ tinh thần thi đấu kỷ luật và sự gắn kết trong đội hình. Lampard thổi luồng sinh khí mới, giúp các cầu thủ phát huy tối đa tiềm năng và duy trì phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải.

Hiện tại, Coventry chỉ cần thêm 3 chiến thắng nữa để chính thức giành chức vô địch Championship, đồng thời giành vé trở lại Premier League sau 25 năm chờ đợi.

Nếu hoàn thành mục tiêu, đây chắc chắn sẽ là một trong những câu chuyện ấn tượng nhất của bóng đá Anh trong những năm gần đây.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.