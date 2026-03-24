Xuân Son không còn tập riêng, Đình Trọng xúc động ngày trở lại

Bên cạnh sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, tuyển Việt Nam có đủ quân số khi nhóm cầu thủ CAHN đã lên hội quân.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại tập luyện. Ảnh: Trọng Hiếu.

Buổi tập chiều 24/3 của tuyển Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực khi tiền đạo Xuân Son trở lại tập luyện cùng toàn đội. Trước đó, chân sút 27 tuổi gặp vấn đề ở đầu gối và phải tập riêng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế trong 2 ngày liên tiếp. Việc Xuân Son có thể ra sân, dù chưa hoàn toàn đạt trạng thái tốt nhất, phần nào giúp ban huấn luyện vơi đi nỗi lo về lực lượng trên hàng công.

Sự trở lại của tiền đạo thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định mang ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tuyển Việt Nam chỉ còn khoảng một tuần để chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bên cạnh Xuân Son, buổi tập cũng đón chào sự góp mặt của trung vệ Trần Đình Trọng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng nhóm cầu thủ thuộc biên chế CAHN. Các cầu thủ này vừa hoàn thành trận đá bù với Đà Nẵng tại V.League 2025/26 nên được ban huấn luyện bố trí tập riêng nhằm hồi phục thể trạng. Điều này giúp họ tránh quá tải và sớm bắt nhịp với cường độ chung của đội tuyển trong những ngày tới.

Đây cũng là buổi tập đầu tiên tuyển Việt Nam có đầy đủ quân số kể từ khi hội quân. Theo kế hoạch, nhóm cầu thủ CAHN sẽ tập luyện cùng toàn đội từ ngày mai, qua đó hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật trước trận giao hữu với Bangladesh vào tối 26/3. Đây là màn tổng duyệt quan trọng để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, đồng thời thử nghiệm những phương án nhân sự cho trận gặp Malaysia.

Đình Trọng, Văn Hậu cùng nhóm cầu thủ CAHN lên hội quân, tuyển Việt Nam đủ quân số. Ảnh: Trọng Hiếu.

Chia sẻ trong ngày đầu hội quân, trung vệ Trần Đình Trọng không giấu được sự háo hức khi trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt.

"Lần đầu tiên khi nghe tin có tên trong danh sách sơ bộ, tôi đã rất vui. Khi được công bố chính thức, cảm xúc càng đặc biệt hơn vì đã rất lâu rồi tôi mới trở lại tuyển Việt Nam. Tôi mới lên tập trung từ sáng nay nên cần thêm thời gian để làm quen, trao đổi với ban huấn luyện cũng như các đồng đội. Còn về phong độ, tôi nghĩ nên để giới chuyên môn đánh giá sẽ khách quan hơn", Đình Trọng chia sẻ.

Với lực lượng đầy đủ cùng những tín hiệu tích cực về thể trạng của các trụ cột đang giúp tuyển Việt Nam có bước chuẩn bị thuận lợi. Trong giai đoạn này, việc duy trì trạng thái tốt nhất cho các cầu thủ sẽ là yếu tố then chốt để đội tuyển hướng đến kết quả tích cực ở những trận đấu sắp tới.

