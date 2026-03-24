Xuân Son lại rớt giá

  • Thứ ba, 24/3/2026 16:40 (GMT+7)
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tiếp tục trượt giá trên thị trường chuyển nhượng do chưa đạt phong độ và thể trạng tốt nhất sau chấn thương dài hạn.

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang Transfermarkt, chân sút thuộc biên chế Nam Định hiện được định giá 600.000 euro, xuống vị trí thứ 10 trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất V.League 1. Đây là lần sụt giảm giá trị thứ 2 liên tiếp của Xuân Son, sau khi từng đạt đỉnh 700.000 euro. Tháng 9/2025, giá trị của anh giảm xuống còn 650.000 euro.

Dù vậy, Xuân Son vẫn là cầu thủ có giá trị cao nhất đội hình tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3. Xếp ngay sau là hậu vệ Việt kiều Jason Pendant (500.000 euro), trong khi thủ môn Nguyễn Filip và tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng được định giá 400.000 euro.

Đà giảm của Xuân Son chủ yếu đến từ quãng thời gian dài phải thi đấu vì chấn thương. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1997 gây ấn tượng mạnh khi ghi 7 bàn chỉ sau 7 trận tại V.League 2024/25, trở thành mũi nhọn chủ lực của Nam Định và niềm hy vọng lớn trên hàng công đội tuyển.

Phong độ bùng nổ từng giúp Xuân Son được gia hạn hợp đồng dài hạn đến năm 2031, cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối từ đội bóng thành Nam. Tuy nhiên, sau khi trở lại, anh chưa tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Thể trạng không đảm bảo khiến Xuân Son phải tập riêng trong 2 buổi tập gần nhất trên tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy, trước khi chạm trán Malaysia ngày 31/3 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong bối cảnh hàng công cần sự ổn định, thể trạng của Xuân Son rõ ràng khiến HLV Kim Sang-sik phải đau đầu.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp vấn đề thể trạng khiến ban huấn luyện tuyển Việt Nam phải đặc biệt thận trọng.

Xuân Son chấn thương trên sân tập tuyển Việt Nam

Tiền đạo Xuân Son phải rời buổi tập chiều 21/3 vì đau cơ đùi trái, khiến ban huấn luyện không khỏi lo lắng.

18:27 21/3/2026

Xuân Son rực sáng trước ngày đấu Malaysia

Nguyễn Xuân Son ghi dấu ấn đậm nét ở Cúp Quốc gia, tạo đà tâm lý trước đợt hội quân đội tuyển Việt Nam.

20:58 18/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

Arsenal tan hoang lực lượng

Chấn thương đầu gối của Gabriel Magalhaes sau chung kết Carabao Cup đẩy Arsenal vào thế khó trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

