Xuân Son lại rớt giá

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tiếp tục trượt giá trên thị trường chuyển nhượng do chưa đạt phong độ và thể trạng tốt nhất sau chấn thương dài hạn.

Chấn thương khiến giá trị của Xuân Son liên tục sụt giảm.

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang Transfermarkt, chân sút thuộc biên chế Nam Định hiện được định giá 600.000 euro, xuống vị trí thứ 10 trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất V.League 1. Đây là lần sụt giảm giá trị thứ 2 liên tiếp của Xuân Son, sau khi từng đạt đỉnh 700.000 euro. Tháng 9/2025, giá trị của anh giảm xuống còn 650.000 euro.

Dù vậy, Xuân Son vẫn là cầu thủ có giá trị cao nhất đội hình tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3. Xếp ngay sau là hậu vệ Việt kiều Jason Pendant (500.000 euro), trong khi thủ môn Nguyễn Filip và tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng được định giá 400.000 euro.

Đà giảm của Xuân Son chủ yếu đến từ quãng thời gian dài phải thi đấu vì chấn thương. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1997 gây ấn tượng mạnh khi ghi 7 bàn chỉ sau 7 trận tại V.League 2024/25, trở thành mũi nhọn chủ lực của Nam Định và niềm hy vọng lớn trên hàng công đội tuyển.

Phong độ bùng nổ từng giúp Xuân Son được gia hạn hợp đồng dài hạn đến năm 2031, cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối từ đội bóng thành Nam. Tuy nhiên, sau khi trở lại, anh chưa tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Thể trạng không đảm bảo khiến Xuân Son phải tập riêng trong 2 buổi tập gần nhất trên tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy, trước khi chạm trán Malaysia ngày 31/3 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong bối cảnh hàng công cần sự ổn định, thể trạng của Xuân Son rõ ràng khiến HLV Kim Sang-sik phải đau đầu.