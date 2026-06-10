MU đặt giá mua Mateus Fernandes

Manchester United kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Mateus Fernandes với mức phí khoảng 60 triệu bảng.

"Quỷ đỏ" vừa thực hiện những bước tiếp cận đầu tiên sau khi nhận được tín hiệu từ cầu thủ người Bồ Đào Nha. Các nguồn tin thân cận xác nhận Fernandes khao khát được chuyển đến thi đấu tại sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán đang trở nên phức tạp do tình hình nội bộ tại West Ham. Sau sự ra đi của đồng chủ sở hữu David Sullivan, hoạt động chuyển nhượng của đội bóng thành London gần như bị đình trệ. Việc thiếu hụt một cấu trúc quản lý rõ ràng khiến tiến độ thảo luận bị chậm lại, do chưa xác định được nhân sự chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định quan trọng về nhân sự.

Mặc dù việc West Ham xuống chơi tại Championship được cho là yếu tố giúp thương vụ diễn ra thuận lợi hơn, sự hỗn loạn ở cấp thượng tầng lại tạo ra hiệu ứng ngược.

Bên cạnh đó, khoảng cách về định giá cũng là một trở ngại đáng kể. Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, West Ham đang yêu cầu mức giá lên tới 85 triệu euro cho ngôi sao của mình

Ngoài Manchester United, một vài đội bóng lớn như Arsenal và Real Madrid cũng đưa tiền vệ người Bồ Đào Nha vào tầm ngắm. "Quỷ đỏ" sẽ nỗ lực tìm cách tháo gỡ nút thắt về giá cả và chờ đợi West Ham ổn định bộ máy lãnh đạo để dứt điểm thương vụ.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.