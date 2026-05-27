Lấn át Casemiro, Fernandes là chiến binh mà MU đang cần

Cái tên nổi bật nhất hiện tại để thay thế Casemiro tại sân Old Trafford là tiền vệ Mateus Fernandes của West Ham.

Fernandes được đánh giá là sự thay thế lý tưởng cho Casemiro.

Theo Telegraph, việc West Ham xuống hạng Championship mùa tới khiến tương lai của Fernandes nhận được nhiều sự quan tâm. Đội bóng thành London được cho là sẵn sàng bán tiền vệ 21 tuổi với mức giá 50-60 triệu bảng, con số được đánh giá phù hợp với tiềm năng và màn trình diễn của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Báo chí Anh cũng tin rằng Fernandes sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Casemiro, người vừa chia tay MU sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Những thống kê từ trang chủ Premier League mùa này đã chứng minh nhận định đó.

Cụ thể, Fernandes sở hữu số pha tắc bóng (103 so với 90), đánh chặn (35 so với 31) và tranh chấp tay đôi thành công (199 so với 188) tốt hơn Casemiro. Một điểm cộng lớn khác là Fernandes mới 21 tuổi, đã có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Fernandes có lối chơi mạnh mẽ. Ảnh: Reuters.

Ban lãnh đạo MU tin rằng Fernandes phù hợp với kế hoạch tái thiết dài hạn dưới thời INEOS. Ngoài chuyên môn được khẳng định, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn được đánh giá cao nhờ tinh thần thi đấu mạnh mẽ và quyết liệt.

Một yếu tố khác khiến MU càng quyết tâm theo đuổi Fernandes là việc cầu thủ này rất ngưỡng mộ đàn anh Bruno Fernandes và luôn mong muốn được khoác áo “Quỷ đỏ”. Nội bộ đội chủ sân Old Trafford xem đây là tín hiệu tích cực bởi họ muốn xây dựng đội hình gồm những cầu thủ thực sự cam kết với dự án dài hạn của CLB.

Nếu cập bến Old Trafford, Fernandes được kỳ vọng sẽ trở thành đối tác lý tưởng của Kobbie Mainoo nơi tuyến giữa. Khả năng phòng ngự của Fernandes có thể tạo điều kiện để Mainoo tự do hỗ trợ tấn công và phát huy tối đa phẩm chất sáng tạo của mình.

