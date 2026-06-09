MU bị ép giá trong vụ Fernandes

West Ham quyết tâm không bán rẻ tiền vệ chủ chốt Mateus Fernandes dù vừa chịu cảnh rớt hạng.

West Ham không muốn để Fernandes ra đi dễ dàng.

Theo tiết lộ của nhà báo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo West Ham có cuộc gặp với đại diện của tiền vệ người Bồ Đào Nha Fernandes và chốt mức giá chuyển nhượng lên tới 85 triệu bảng. Trước đó, CLB thành London từng rao bán Fernandes với mức giá 80 triệu bảng.

Fernandes được đánh giá là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa nhờ khả năng kiểm soát bóng, phân phối lối chơi và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Việc West Ham phải xuống hạng càng khiến tiền vệ này thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu.

MU là một trong những CLB theo đuổi Fernandes. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" từng định giá tiền vệ này ở mức 40 triệu bảng, con số mà đội chủ sân Old Trafford cho rằng phù hợp với một cầu thủ vừa trải qua mùa giải xuống hạng. Mục tiêu của MU là hoàn tất thương vụ với tổng chi phí từ 40 đến 60 triệu bảng, bao gồm cả các khoản phụ phí.

Ngoài mức phí chuyển nhượng, một yếu tố khác khiến MU càng quyết tâm theo đuổi Fernandes là việc cầu thủ này rất ngưỡng mộ đàn anh Bruno Fernandes. Bản thân tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha cũng được cho là luôn mong muốn khoác áo "Quỷ đỏ".

Bên cạnh MU, Real Madrid dưới thời tân HLV Jose Mourinho cũng đã có những động thái tiếp cận tiền vệ của West Ham. "Người đặc biệt" được cho là đánh giá cao tài năng của Fernandes và xem anh là mảnh ghép lý tưởng cho hàng tiền vệ đang thiếu sự ổn định tại sân Bernabeu.

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