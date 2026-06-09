Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Haaland gây thất vọng

  • Thứ ba, 9/6/2026 06:32 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Những đồn đoán liên quan đến Real Madrid dường như ảnh hưởng không nhỏ tới Erling Haaland khi tiền đạo Na Uy có màn trình diễn mờ nhạt hiếm thấy trước Morocco.

Haaland gây thất vọng trước Morocco.

Sau khi được cho nghỉ ở trận giao hữu thắng Thụy Điển 3-1, Haaland trở lại đội hình xuất phát của Na Uy trong màn so tài với Morocco. Tuy nhiên, thay vì tỏa sáng như kỳ vọng, ngôi sao 25 tuổi lại gây thất vọng lớn.

Theo thống kê, anh chỉ có vỏn vẹn 4 lần chạm bóng trong suốt thời gian có mặt trên sân, con số thậm chí còn thấp hơn cả thủ môn đối phương. Kết quả là Na Uy chỉ có được trận hòa 1-1 trước Morocco.

Đây là màn trình diễn rất khác so với hình ảnh thường thấy của Haaland trong màu áo tuyển quốc gia. Nhiều ý kiến cho rằng phong độ sa sút của tiền đạo này có thể bị ảnh hưởng bởi những ồn ào ngoài sân cỏ liên quan đến cuộc bầu cử Chủ tịch Real Madrid.

Những ngày qua, Haaland bất ngờ bị kéo vào chiến dịch tranh cử của ứng viên Enrique Riquelme. Truyền thông Tây Ban Nha thậm chí còn đưa tin chân sút người Na Uy có cuộc gặp với Riquelme. Hình ảnh vị ứng viên này xuất hiện trên truyền hình cùng một chiếc áo Real Madrid mang tên Haaland nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, cha đồng thời là người đại diện của Haaland lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin về bất kỳ thỏa thuận nào với Real Madrid. Đây được xem là một trong những cú đòn đầu tiên giáng vào chiến dịch của Riquelme trước khi ông thất bại trong cuộc bầu cử.

Sự chú ý quá lớn từ truyền thông khiến Haaland trở thành tâm điểm bất đắc dĩ. Và trong trận đấu với Morocco, tiền đạo số một của Na Uy không thể ghi bàn, để lại hình ảnh nhạt nhòa hiếm thấy.

Haaland gây sốt với biệt danh ở Trung Quốc

Erling Haaland chính thức mở tài khoản Weibo và nhanh chóng chiếm cảm tình của người hâm mộ Trung Quốc bằng những chia sẻ hài hước trước World Cup 2026.

36:2153 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Haaland Erling Haaland Tuyển Na Uy Haaland

    Đọc tiếp

    Argentina co ong chu moi tuyen giua hinh anh

    Argentina có ông chủ mới tuyến giữa

    43 phút trước 06:31 9/6/2026

    0

    Exequiel Palacios đứng trước cơ hội lớn trở thành mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa Argentina sau khi nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cả HLV Lionel Scaloni lẫn Xabi Alonso.

    Cach duy nhat de MU chieu mo Leao hinh anh

    Cách duy nhất để MU chiêu mộ Leao

    45 phút trước 06:30 9/6/2026

    0

    Nhà báo Fabrizio Romano vừa tiết lộ cách duy nhất để Rafael Leao thu hút các đội bóng lớn như Manchester United và Arsenal ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý