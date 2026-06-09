Những đồn đoán liên quan đến Real Madrid dường như ảnh hưởng không nhỏ tới Erling Haaland khi tiền đạo Na Uy có màn trình diễn mờ nhạt hiếm thấy trước Morocco.

Haaland gây thất vọng trước Morocco.

Sau khi được cho nghỉ ở trận giao hữu thắng Thụy Điển 3-1, Haaland trở lại đội hình xuất phát của Na Uy trong màn so tài với Morocco. Tuy nhiên, thay vì tỏa sáng như kỳ vọng, ngôi sao 25 tuổi lại gây thất vọng lớn.

Theo thống kê, anh chỉ có vỏn vẹn 4 lần chạm bóng trong suốt thời gian có mặt trên sân, con số thậm chí còn thấp hơn cả thủ môn đối phương. Kết quả là Na Uy chỉ có được trận hòa 1-1 trước Morocco.

Đây là màn trình diễn rất khác so với hình ảnh thường thấy của Haaland trong màu áo tuyển quốc gia. Nhiều ý kiến cho rằng phong độ sa sút của tiền đạo này có thể bị ảnh hưởng bởi những ồn ào ngoài sân cỏ liên quan đến cuộc bầu cử Chủ tịch Real Madrid.

Những ngày qua, Haaland bất ngờ bị kéo vào chiến dịch tranh cử của ứng viên Enrique Riquelme. Truyền thông Tây Ban Nha thậm chí còn đưa tin chân sút người Na Uy có cuộc gặp với Riquelme. Hình ảnh vị ứng viên này xuất hiện trên truyền hình cùng một chiếc áo Real Madrid mang tên Haaland nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, cha đồng thời là người đại diện của Haaland lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin về bất kỳ thỏa thuận nào với Real Madrid. Đây được xem là một trong những cú đòn đầu tiên giáng vào chiến dịch của Riquelme trước khi ông thất bại trong cuộc bầu cử.

Sự chú ý quá lớn từ truyền thông khiến Haaland trở thành tâm điểm bất đắc dĩ. Và trong trận đấu với Morocco, tiền đạo số một của Na Uy không thể ghi bàn, để lại hình ảnh nhạt nhòa hiếm thấy.