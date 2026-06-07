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Thể thao

Haaland gây sốt với biệt danh ở Trung Quốc

  • Chủ nhật, 7/6/2026 19:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Erling Haaland chính thức mở tài khoản Weibo và nhanh chóng chiếm cảm tình của người hâm mộ Trung Quốc bằng những chia sẻ hài hước trước World Cup 2026.

Hình ảnh của Haaland trong video trên Weibo cá nhân.

Không chỉ là cỗ máy ghi bàn trên sân cỏ, Erling Haaland còn cho thấy sức hút đặc biệt trên mạng xã hội.

Tiền đạo của Manchester City vừa ra mắt tài khoản Weibo cá nhân và lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng người hâm mộ bóng đá Trung Quốc.

Trong đoạn video dài 45 giây đăng tải trên nền tảng này, ngôi sao người Na Uy tự giới thiệu bản thân và tham gia phần hỏi đáp ngắn với người hâm mộ. Haaland cho biết muốn làm rõ một vài điều sau nhiều năm trở thành nhân vật quen thuộc trong các meme và cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Khi được hỏi về lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày, chân sút 25 tuổi trả lời ngắn gọn: "Rất nhiều". Trước câu hỏi liệu anh có phải là robot hay không, Haaland cũng hài hước thừa nhận rằng đôi khi khả năng ghi bàn của mình khiến mọi người nghĩ như vậy.

Một người hâm mộ khác nhận xét tiền đạo của Manchester City chạy nhanh như đang sử dụng "mẹo" trong trò chơi điện tử. Haaland không phủ nhận và đáp lại bằng nụ cười cùng câu trả lời đầy thoải mái: "Tôi nghĩ là đúng như thế".

Điểm nhấn của đoạn video đến ở phần kết. Haaland nhắc lại biệt danh tiếng Trung "Ha Bao", cách gọi được nhiều cổ động viên nước này sử dụng trong những năm qua. Trong tiếng Quan Thoại, biệt danh này mang ý nghĩa "Haaland là một báu vật".

Tiền đạo tuyển Na Uy cho biết thực sự yêu thích cách gọi đó và xem đây là một trong những biệt danh hay nhất mà mình từng nhận được.

Sau mùa giải ghi 27 bàn sau 35 trận tại Premier League, Haaland đang hướng sự tập trung tới World Cup 2026. Nhưng trước khi bước vào sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, anh đã kịp ghi điểm với hàng triệu người hâm mộ tại Trung Quốc.

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Đào Trần

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