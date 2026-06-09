Argentina có ông chủ mới tuyến giữa

Exequiel Palacios đứng trước cơ hội lớn trở thành mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa Argentina sau khi nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cả HLV Lionel Scaloni lẫn Xabi Alonso.

Palacios (giữa) trở thành hạt nhân mới ở hàng tiền vệ Argentina.

Theo AS, tiền vệ sinh năm 1998 được dự đoán xuất phát ngay từ đầu trong vai trò lá chắn trước hàng thủ, hỗ trợ cho bộ đôi Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez. Nếu điều này trở thành hiện thực, Palacios sẽ thay thế Leandro Paredes ở trung tâm hàng tiền vệ của nhà đương kim vô địch thế giới.

Mùa giải vừa qua, Palacios là một trong những nhân tố nổi bật nhất của Bayer Leverkusen. Anh cũng được xem là học trò cưng của Xabi Alonso trong thời gian chiến lược gia người Tây Ban Nha dẫn dắt đội bóng Đức. Thậm chí, khi chuyển đến Real Madrid, Alonso từng mong muốn đưa Palacios theo cùng, nhưng thương vụ cuối cùng không xảy ra.

Điểm mạnh lớn nhất của Palacios nằm ở cường độ hoạt động không biết mệt mỏi. Tiền vệ người Argentina đặc biệt hiệu quả trong các tình huống áp sát, tranh chấp tay đôi và hỗ trợ những đội bóng chơi với hàng phòng ngự dâng cao. Bên cạnh khả năng thu hồi bóng, anh còn sở hữu tư duy điều tiết trận đấu rất tốt, dù thường phát huy tối đa hiệu quả khi đá cạnh một tiền vệ sáng tạo khác.

Trong hệ thống của Scaloni, Palacios nhiều khả năng sẽ sát cánh cùng Rodrigo De Paul, tạo nên lớp pressing đầu tiên ở khu vực giữa sân. Đây được xem là yếu tố quan trọng khi Argentina chuẩn bị đối đầu những đối thủ có xu hướng lùi sâu phòng ngự như Algeria hay Áo.

Cơ hội đến với Palacios trong bối cảnh Leandro Paredes gặp vấn đề về cơ bắp. Tuy nhiên, đây không chỉ là giải pháp tình thế. Tiền vệ của Leverkusen được xem là một phần trong thế hệ kế cận của Argentina, cùng với những cái tên như Nico Paz và Maxi Perrone.

Khi những công thần như Messi, De Paul hay Paredes dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Palacios đứng trước cơ hội vàng để khẳng định vị trí lâu dài trong đội hình của Scaloni.