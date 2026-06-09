MU trước cơ hội chiêu mộ nhà vô địch World Cup

MU được cho là chuẩn bị gửi đề nghị chiêu mộ Cristian Romero, trong bối cảnh trung vệ người Argentina khả năng rời Tottenham sau mùa giải thất vọng.

MU muốn có Romero.

Theo truyền thông Argentina, đội chủ sân Old Trafford đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức dành cho tuyển thủ Argentina. Họ được đánh giá anh là một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh nhất Premier League hiện nay.

Tương lai của Romero trở nên bất định sau mùa giải đáng quên. Spurs chỉ cán đích ở vị trí thứ 17 Premier League mùa thứ 2 liên tiếp và phải chờ tới vòng đấu cuối cùng mới trụ hạng thành công. Trong bối cảnh HLV Roberto De Zerbi chuẩn bị xây dựng đội hình cho mùa giải trọn vẹn đầu tiên, khả năng chia tay đội trưởng Romero được tính đến.

Trước đó, trung vệ 28 tuổi từng lọt vào tầm ngắm của Barcelona và Atletico Madrid. Tuy nhiên, những diễn biến mới cho thấy anh hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu tại Premier League nếu gia nhập Manchester United.

Đội chủ sân Old Trafford xem Romero là mảnh ghép lý tưởng để nâng cấp hệ thống phòng ngự khi trở lại chinh chiến ở Champions League. Nếu thương vụ thành công, Romero sẽ tái hợp người đồng đội thân thiết ở tuyển Argentina là Lisandro Martinez.

Bộ đôi này cùng sát cánh 17 trận trong màu áo "Albiceleste" và chỉ một lần phải nhận thất bại. Cả hai cũng là thành viên của đội tuyển Argentina đăng quang World Cup 2022, tạo nên sự ăn ý đáng kể nếu cùng thi đấu tại cấp CLB.

Với việc mối quan hệ giữa Romero và một bộ phận người hâm mộ Spurs rạn nứt sau hàng loạt tranh cãi cuối mùa, khả năng anh ra đi ngày càng rõ ràng. Về phía Spurs, đội bóng thành London cũng chuẩn bị phương án thay thế. Mục tiêu hàng đầu là Jan Paul van Hecke của Brighton.