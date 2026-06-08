Lý do MU chưa công bố Ederson

MU tạm gác kế hoạch công bố tân binh Ederson khi tiền vệ người Brazil bất ngờ nhận vé vớt tham dự World Cup 2026.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta với mức phí 35 triệu bảng cùng 4 triệu bảng phụ phí. Các điều khoản giữa đôi bên gần như hoàn tất, nhưng thương vụ chưa thể được thông qua do cầu thủ 26 tuổi vừa được triệu tập bổ sung vào danh sách Brazil dự World Cup 2026.

Cơ hội đến với Ederson khi hậu vệ Wesley của AS Roma dính chấn thương cơ khép trong trận giao hữu gặp Ai Cập và buộc phải rút lui khỏi giải đấu. Sau khi nhận kết quả kiểm tra y tế, Liên đoàn Bóng đá Brazil quyết định gọi Ederson thay thế để tăng cường sức mạnh tuyến giữa cho đội bóng của HLV Carlo Ancelotti.

Tiền vệ thuộc biên chế Atalanta sẽ lập tức hội quân cùng "Selecao" để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Morocco vào ngày 13/6. Điều đó đồng nghĩa MU chưa thể hoàn tất các thủ tục cuối cùng và nhiều khả năng phải chờ đến sau World Cup mới công bố bản hợp đồng mới.

Đây là diễn biến nằm ngoài dự tính của đội chủ sân Old Trafford. Trước đó, ban lãnh đạo MU kỳ vọng sẽ nhanh chóng chốt xong thương vụ nhằm giúp Ederson có thêm thời gian làm quen với môi trường mới trước mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, việc tiền vệ người Brazil góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh cũng mang đến cơ hội để đội bóng Anh đánh giá kỹ hơn năng lực của mục tiêu theo đuổi bấy lâu.

Ederson trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Atalanta và được xem là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất Serie A. Khả năng tranh chấp mạnh mẽ, nền tảng thể lực sung mãn cùng sự cơ động trong cả tấn công lẫn phòng ngự giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu.

Đội tuyển Brazil đã đến Mỹ Những hình ảnh đầu tiên của Selecao trên đất Mỹ ngay lập tức được cập nhật vào trưa 3/6. Brazil vẫn là một trong những đội tuyển được chú ý nhất tại World Cup 2026.