Ederson mang lại gì cho Brazil ở World Cup?

Việc Carlo Ancelotti gọi bổ sung Ederson không đơn thuần là thay thế Wesley, mà còn hé lộ hướng xây dựng tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Ederson là mẫu tiền vệ đa năng.

Nhìn bề ngoài, việc Ederson được triệu tập thay Wesley chỉ là một sự điều chỉnh bất khả kháng sau chấn thương của hậu vệ thuộc biên chế AS Roma. Nhưng nếu phân tích sâu hơn, quyết định của Carlo Ancelotti lại phản ánh khá rõ cách ông muốn định hình tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Thông thường, khi mất một hậu vệ phải, giải pháp hợp lý nhất là gọi một hậu vệ phải khác. Ancelotti không làm như vậy, ông chọn bổ sung một tiền vệ trung tâm.

Ederson là mẫu cầu thủ mà bóng đá hiện đại ngày càng coi trọng. Anh không phải một tiền vệ đánh chặn cổ điển như Casemiro, cũng không phải một số 10 thiên về sáng tạo. Thay vào đó, cầu thủ của Atalanta là sự kết hợp giữa thể lực, cường độ hoạt động và khả năng kết nối lối chơi.

Tại Serie A, Ederson được ví như "Pac-Man". Biệt danh này xuất phát từ khả năng xuất hiện ở khắp mọi nơi trên sân của Ederson. Tiền vệ 26 tuổi liên tục di chuyển, tranh chấp, thu hồi bóng rồi lập tức tham gia triển khai tấn công. Đó chính là thứ tuyển Brazil đôi lúc còn thiếu trong những năm gần đây. Trong giai đoạn cuối của Casemiro ở đội tuyển, "Selecao" nhiều lần rơi vào tình trạng tách rời giữa các tuyến.

Chấn thương của Wesley (tóc trắng) tạo cơ hội cho Ederson.

Hàng công sở hữu quá nhiều ngôi sao như Vinicius Junior, Raphinha hay Endrick, nhưng tuyến giữa lại thiếu một cầu thủ đủ cơ động để kết nối tất cả thành một khối thống nhất. Ederson có thể mang đến lời giải cho bài toán đó. Anh có thể đá cạnh Casemiro, thay Casemiro hoặc thậm chí đảm nhận vai trò tiền vệ con thoi bên cạnh Bruno Guimaraes. Khả năng chuyền dài, chuyển trạng thái nhanh và nền tảng thể lực dồi dào sẽ giúp Ederson trở thành quân bài chiến thuật linh hoạt trong tay Ancelotti.

Không phải ngẫu nhiên mà Manchester United chấp nhận bỏ ra khoảng 45 triệu euro để đưa anh về Old Trafford. Đội bóng Anh đang tìm người kế thừa Casemiro và họ nhìn thấy ở Ederson những phẩm chất phù hợp với bóng đá đỉnh cao hiện đại.

Dĩ nhiên, Ederson không phải ngôi sao có thể thay đổi cục diện trận đấu bằng một khoảnh khắc thiên tài. Anh cũng không phải gương mặt sẽ xuất hiện dày đặc trên các trang nhất báo chí.

Ederson sẽ có màn trình làng ở sân khấu World Cup trước khi chính thức đến MU vào đầu tháng 7.

Nhưng ở các giải đấu lớn, những đội vô địch thường không chỉ cần các nghệ sĩ sân cỏ. Họ cần những cầu thủ làm phần việc thầm lặng nhưng cực kỳ quan trọng. Ancelotti hiểu điều đó hơn ai hết. Và việc triệu tập Ederson ngay trước World Cup có thể là dấu hiệu cho thấy ông đang ưu tiên sự cân bằng hơn là những cái tên hào nhoáng.

Nếu Brazil tiến sâu tại World Cup 2026, Ederson có thể không phải người ghi nhiều bàn nhất. Nhưng anh sẽ là một trong những mắt xích quan trọng trong cỗ máy mà Ancelotti đang cố gắng hoàn thiện.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.