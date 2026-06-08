Tân binh MU cấp tốc chi viện cho Brazil ở World Cup

Tiền vệ Ederson lập tức lên đường sang Mỹ hội quân cùng tuyển Brazil sau khi được Carlo Ancelotti triệu tập thay thế Wesley dính chấn thương trước World Cup 2026.

Ederson được chọn để thay thế Wesley ở tuyển Brazil.

Tuyển Brazil có sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý chỉ ít ngày trước khi bước vào World Cup 2026. Sau chấn thương của Wesley, HLV Carlo Ancelotti quyết định trao cơ hội cho Ederson, tiền vệ đang khoác áo Atalanta và chuẩn bị chính thức gia nhập Manchester United vào đầu tháng 7.

Thông báo triệu tập được Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận trong ngày 7/6. Ederson ngay lập tức bắt đầu hành trình dài từ Campo Grande tới Mỹ để kịp hội quân cùng "Selecao".

Theo truyền thông Brazil, tiền vệ 26 tuổi đang có mặt tại Campo Grande khi nhận tin từ CBF. Ngay trong chiều cùng ngày, anh di chuyển tới Rio de Janeiro trước khi đáp chuyến bay sang New York vào buổi tối. Ederson dự kiến có mặt tại trung tâm huấn luyện của tuyển Brazil ở Morristown vào sáng 8/6.

Sự xuất hiện của Ederson là giải pháp bất đắc dĩ sau khi Wesley buộc phải rút lui vì chấn thương cơ khép đùi trái. Cầu thủ thuộc biên chế AS Roma gặp vấn đề trong trận giao hữu với Ai Cập. Sau một tình huống dứt điểm, Wesley ôm chân đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu. Hình ảnh hậu vệ này bật khóc trên băng ghế dự bị cho thấy sự thất vọng lớn khi giấc mơ tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp khép lại chỉ ít ngày trước giờ khai mạc.

Với Ederson, đây là phần thưởng cho những màn trình diễn ổn định dưới màu áo Atalanta. Tiền vệ sinh năm 2000 từng góp mặt trong danh sách đầu tiên của Ancelotti hồi tháng 6/2025 nhưng chưa có cơ hội ra sân dưới thời chiến lược gia người Italy. Đến nay, Ederson mới có 3 lần khoác áo tuyển Brazil, đá tổng cộng 107 phút trong giai đoạn 2024-2025.

Brazil đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2026. Đội bóng của Ancelotti nằm ở bảng C và sẽ ra quân vào ngày 14/6 tại New Jersey. Việc bổ sung Ederson giúp "Selecao" có thêm phương án chất lượng cho tuyến giữa trong bối cảnh giải đấu đã cận kề.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.