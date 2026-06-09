Maguire vừa gia hạn đã đứng trước cửa rời MU

Tương lai của Harry Maguire tại Manchester United bất ngờ bị đặt dấu hỏi khi đội chủ sân Old Trafford được cho là sẵn sàng lắng nghe các đề nghị chuyển nhượng trong mùa hè 2026.

Maguire vừa gia hạn với MU thêm một năm.

Harry Maguire vừa trải qua những ngày khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sau khi bị HLV Thomas Tuchel gạch tên khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026, trung vệ 33 tuổi tiếp tục đối mặt nguy cơ chia tay Manchester United.

Theo Football Insider, ban lãnh đạo MU sẵn sàng xem xét các lời đề nghị dành cho Maguire nhằm phục vụ kế hoạch tái thiết lực lượng dưới thời Michael Carrick. Điều đáng chú ý là trung vệ người Anh mới gia hạn hợp đồng với "Quỷ đỏ" đến năm 2027 hồi tháng 4.

Thông tin này lập tức gây tranh cãi. Mick Brown, cựu trưởng bộ phận tuyển trạch của MU, cho rằng việc bán Maguire ở thời điểm hiện tại sẽ là một quyết định khó hiểu.

"Bạn có thể thấy sự khác biệt mỗi khi Maguire có mặt trên sân. Cậu ấy mang lại ảnh hưởng rõ ràng cho đội bóng. Nếu MU bán cậu ấy chỉ để lấy tiền mua người mới, đó sẽ là quyết định rất đáng ngạc nhiên", Brown nhận định.

Dưới thời Carrick, Maguire lấy lại vị thế sau giai đoạn nhiều biến động. Kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng thủ giúp anh trở thành điểm tựa quan trọng trong hành trình đưa MU trở lại nhóm cạnh tranh hàng đầu Premier League. Ngoài đóng góp chuyên môn, trung vệ tuyển Anh còn được xem là người dìu dắt các tài năng trẻ như Leny Yoro hay Ayden Heaven.

Tuy nhiên, sức ép tài chính và kế hoạch làm mới đội hình có thể khiến ban lãnh đạo MU cân nhắc những phương án khác. Một số nguồn tin cho biết Inter Milan đang theo dõi sát tình hình của Maguire và sẵn sàng tiếp cận nếu cầu thủ này được đưa lên thị trường chuyển nhượng.

Cú sốc bị loại khỏi tuyển Anh đã khiến mùa hè của Maguire trở nên u ám hơn bao giờ hết. Dù vậy, với phong độ ổn định trong màu áo MU mùa vừa qua, trung vệ sinh năm 1993 vẫn được đánh giá là một trong những thủ lĩnh giàu kinh nghiệm nhất tại Old Trafford.

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