Động thái mới của Maguire sau khi bị tuyển Anh gạch tên

  • Thứ sáu, 29/5/2026 07:18 (GMT+7)
Trung vệ Harry Maguire quyết định gác lại nỗi đau bị tuyển Anh gạch tên để tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh cùng vợ.

Maguire không được triệu tập lên tuyển Anh ở World Cup 2026

Quyết định của huấn luyện viên Thomas Tuchel khi loại Maguire khỏi danh sách 26 tuyển thủ Anh lên đường dự World Cup 2026 gây ra ít nhiều tranh cãi. Bản thân hậu vệ thuộc biên chế Manchester United và một vài thành viên trong gia đình anh cũng bày tỏ nỗi thất vọng trên các nền tảng mạng xã hội.

Thay vì chìm đắm trong sự u uất, cựu cầu thủ Leicester City quyết định chọn cách rời xa xứ sở sương mù. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Maguire đang tận hưởng kỳ nghỉ tại một resort hạng sang.

Trong khi anh khoe cơ bắp rắn rỏi bên bờ biển, thì cô vợ Fern lại khiến người hâm mộ trầm trồ với những bức ảnh selfie đầy quyến rũ trong những bộ trang phục thời thượng.

Không chỉ nghỉ ngơi, Maguire vẫn duy trì sự kết nối với trái bóng tròn khi người ta bắt gặp anh đang chơi bóng cùng em trai Joe ngay trên bãi cát. Đây có lẽ là cách để trung vệ của MU giữ vững tinh thần và duy trì nền tảng thể lực.

Về phần tuyển Anh, sự vắng mặt của Maguire tại World Cup 2026 có thể để lại nhiều tranh cãi, tuy nhiên, huấn luyện viên Tuchel vẫn có thể đặt niềm tin vào những ngôi sao như Marc Guehi hay John Stones ở giải đấu diễn ra ở Bắc Mỹ.

Huy Trưởng

