Dalot nói điều cả thế giới mong chờ về Ronaldo

Diogo Dalot tin rằng chức vô địch World Cup 2026 sẽ là cái kết đẹp nhất cho Cristiano Ronaldo, người đang đứng trước kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Ronaldo được kỳ vọng sẽ có cái kết trọn vẹn ở kỳ World Cup cuối sự nghiệp.

Cristiano Ronaldo đã chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý của bóng đá thế giới, nhưng World Cup vẫn là khoảng trống lớn nhất trong bộ sưu tập đồ sộ của anh.

Trước thềm World Cup 2026, Diogo Dalot cho rằng cả thế giới bóng đá đều mong muốn chứng kiến thủ quân tuyển Bồ Đào Nha hoàn tất giấc mơ còn dang dở ấy.

Trong cuộc trò chuyện với CazeTV, hậu vệ của Manchester United nhấn mạnh: "Sẽ thật đẹp nếu anh ấy khép lại sự nghiệp bóng đá với một chức vô địch World Cup trong hồ sơ thành tích của mình".

Dalot cho rằng đây không chỉ là mong muốn của người hâm mộ Bồ Đào Nha. Theo anh, những gì Ronaldo đã cống hiến cho bóng đá suốt hơn hai thập kỷ khiến rất nhiều người yêu môn thể thao vua muốn thấy anh có được cái kết trọn vẹn nhất.

Hậu vệ 27 tuổi khẳng định Ronaldo không cần World Cup để được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tuy nhiên, danh hiệu này sẽ mang lại vẻ đẹp đặc biệt cho sự nghiệp vốn đã quá lẫy lừng của siêu sao sinh năm 1985.

Dù bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn là thủ lĩnh của tuyển Bồ Đào Nha. Anh bước vào World Cup với tư cách cầu thủ giữ kỷ lục số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử, đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn ở cấp độ quốc tế với 143 pha lập công sau 226 trận.

Theo kế hoạch, tuyển Bồ Đào Nha sẽ hội quân từ ngày 1/6 trước khi đá giao hữu với Chile và Nigeria. Thầy trò HLV Roberto Martinez sau đó di chuyển tới Miami để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup, nơi họ lần lượt đối đầu ĐTQG Congo, Uzbekistan và Colombia ở vòng bảng.

Ronaldo đã sẵn sàng cho World Cup 2026 28 bàn thắng sau 30 lần ra sân cho Al Nassr mùa giải 2025/26. Ronaldo đến World Cup 2026 với thông số của một cầu thủ đang vào đoạn chín của sự nghiệp chứ không phải người 41 tuổi.