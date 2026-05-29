Luis Enrique chỉ ra điều khiến Arsenal đáng sợ nhất

  • Thứ sáu, 29/5/2026 19:34 (GMT+7)
HLV Luis Enrique đánh giá Arsenal là đội bóng phòng ngự hay nhất châu Âu hiện tại và thừa nhận PSG sẽ phải thay đổi cách chơi nếu muốn giành chiến thắng trận chung kết.

Enrique là người thẳng thắn và cũng vô cùng trực quan.

Trước cuộc đối đầu được chờ đợi giữa PSGArsenal, HLV Luis Enrique dành nhiều lời khen cho đại diện nước Anh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng Arsenal và PSG không phải hai trường phái đối lập như nhiều người nhận định.

Theo HLV người Tây Ban Nha, Arsenal là tập thể mang đậm dấu ấn của HLV Mikel Arteta. Đội bóng thành London được xây dựng trên nền tảng kiểm soát bóng, kế thừa nhiều ý tưởng từ Pep Guardiola nhưng vẫn mang bản sắc riêng. Ông đặc biệt ấn tượng với tinh thần cạnh tranh và sự ổn định mà Arsenal duy trì trong nhiều mùa giải gần đây.

HLV của PSG nhấn mạnh Arsenal không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Thay vào đó, sức mạnh của họ nằm ở tính tổ chức, khả năng phòng ngự chắc chắn và hiệu quả trong các tình huống cố định. Enrique thừa nhận Arsenal là đội phòng ngự xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, chiến lược gia 56 tuổi cũng gửi lời chúc mừng tới Arsenal sau chức vô địch Premier League. Ông cho rằng đội bóng của Arteta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này nhờ màn trình diễn ổn định xuyên suốt mùa giải.

Dù dành nhiều sự tôn trọng cho đối thủ, Enrique khẳng định PSG cũng sở hữu những điểm mạnh riêng. Nhà vô địch Champions League vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp nhóm và khai thác khoảng trống bằng sức mạnh tập thể. Theo ông, các cầu thủ PSG có thể nổi bật hơn ở khía cạnh cá nhân, nhưng thành công của đội bóng luôn được xây dựng trên nền tảng tập thể.

Trận chung kết Champions League 2025/26 sẽ diễn ra đêm 30/5. Với PSG của Enrique, họ đứng trước cơ hội trở thành đội bóng tiếp theo 2 lần liên tiếp lên đỉnh Châu Âu. Còn với Arsenal, chức vô địch Champions League sẽ là dấu mốc lịch sử của đội bóng thành London.

Thái Viên

