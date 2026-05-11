Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

PSG quyết chi đậm vì Julian Alvarez

  • Thứ hai, 11/5/2026 02:51 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

PSG đang tăng tốc cho kế hoạch chiêu mộ Julian Alvarez trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Ngôi sao người Argentina đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB hàng đầu Châu Âu.

PSG tiếp tục cho thấy tham vọng nâng cấp hàng công sau những thành công gần đây tại đấu trường châu Âu. Theo The Touchline, đội bóng thủ đô Paris đã liên hệ với phía đại diện của Julian Alvarez trong nhiều tuần qua nhằm thảo luận về tương lai của cầu thủ người Argentina trong mùa hè này.

Động thái từ PSG được xem là nghiêm túc khi CLB sẵn sàng “tất tay” cho thương vụ. Alvarez hiện vẫn là một trong những tiền đạo được đánh giá toàn diện nhất châu Âu nhờ khả năng di chuyển rộng, pressing cường độ cao và dứt điểm đa dạng. Chân sút người Argentina cũng đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

PSG từ lâu muốn bổ sung thêm một trung phong có thể chơi linh hoạt bên cạnh các ngôi sao tấn công hiện tại. Alvarez được xem là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá giàu tốc độ và cường độ mà đội bóng HLV Luis Enrique đang theo đuổi.

Tuy nhiên, đây được dự báo là thương vụ không dễ dàng. Alvarez vẫn giữ vai trò quan trọng tại Atletico Madrid. PSG vì thế có thể phải chi khoản phí rất lớn (dự báo khoản 110 triệu Euro) nếu muốn tạo ra bước đột phá trên bàn đàm phán.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng hè chuẩn bị mở cửa, cái tên Julian Alvarez hứa hẹn trở thành một trong những tâm điểm đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu. Mùa giải này, anh đã ghi 20 bàn và có 9 kiến tạo cho Atletico Madrid, góp công lớn vào thành tích dự bán kết Champions League của đội.

Luis Enrique, HLV không ngán bất kỳ ai Từ chức vô địch Champions League 2024/25 cùng PSG, tiếp tục trên đường bảo vệ ngôi vương vào mùa 2025/26. Không quá khi nói phong cách của Enrique chính là thứ giúp ông thành công.

Ông chủ PSG lại chơi lớn

Chủ tịch Nasser Al Khelaifi quyết định đài thọ toàn bộ chuyến đi tới Budapest cho hơn 500 nhân viên PSG ở trận chung kết Champions League gặp Arsenal vào ngày 30/5.

22:00 8/5/2026

PSG quá đáng sợ dưới tay Enrique

Rạng sáng 7/5, Paris Saint Germain không chỉ thắng Bayern Munich để vào chung kết Champions League, họ còn chứng minh mình là đội bóng toàn diện nhất châu Âu lúc này.

11:00 7/5/2026

Havertz có thể giúp Arsenal viết chuyện cổ tích

Vào ngày 30/5, trận chung kết Champions League diễn ra tại Budapest sẽ là cuộc đọ sức có phần chênh lệch khi PSG được đánh giá cao hơn, nhưng Arsenal vẫn có cơ hội.

21:44 8/5/2026

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Thái Viên

PSG Julian Alvarez La Liga Champions League Atletico Madrid

    Đọc tiếp

    Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    47 phút trước 16:19 11/5/2026

    0

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

    Con trai Ronaldo được săn đón

    48 phút trước 16:18 11/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý