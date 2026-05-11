PSG quyết chi đậm vì Julian Alvarez

PSG đang tăng tốc cho kế hoạch chiêu mộ Julian Alvarez trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Ngôi sao người Argentina đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB hàng đầu Châu Âu.

PSG tiếp tục cho thấy tham vọng nâng cấp hàng công sau những thành công gần đây tại đấu trường châu Âu. Theo The Touchline, đội bóng thủ đô Paris đã liên hệ với phía đại diện của Julian Alvarez trong nhiều tuần qua nhằm thảo luận về tương lai của cầu thủ người Argentina trong mùa hè này.

Động thái từ PSG được xem là nghiêm túc khi CLB sẵn sàng “tất tay” cho thương vụ. Alvarez hiện vẫn là một trong những tiền đạo được đánh giá toàn diện nhất châu Âu nhờ khả năng di chuyển rộng, pressing cường độ cao và dứt điểm đa dạng. Chân sút người Argentina cũng đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

PSG từ lâu muốn bổ sung thêm một trung phong có thể chơi linh hoạt bên cạnh các ngôi sao tấn công hiện tại. Alvarez được xem là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá giàu tốc độ và cường độ mà đội bóng HLV Luis Enrique đang theo đuổi.

Tuy nhiên, đây được dự báo là thương vụ không dễ dàng. Alvarez vẫn giữ vai trò quan trọng tại Atletico Madrid. PSG vì thế có thể phải chi khoản phí rất lớn (dự báo khoản 110 triệu Euro) nếu muốn tạo ra bước đột phá trên bàn đàm phán.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng hè chuẩn bị mở cửa, cái tên Julian Alvarez hứa hẹn trở thành một trong những tâm điểm đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu. Mùa giải này, anh đã ghi 20 bàn và có 9 kiến tạo cho Atletico Madrid, góp công lớn vào thành tích dự bán kết Champions League của đội.

