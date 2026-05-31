Tài năng gốc Philippines khiến Mbappe bị chế nhạo

Bóng đá luôn chứa đựng những câu chuyện khó tin và hành trình của Dro Fernandez tại PSG là một ví dụ điển hình.

Khoảnh khắc Dro Fernandez nâng cúp vô địch Champions League.

Chỉ sau một mùa giải khoác áo đội bóng thủ đô Paris, cựu cầu thủ Barcelona chạm tay vào chiếc cúp Champions League danh giá. Thành tích này càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh hành trình của Kylian Mbappe, người từng dành tới 7 năm gắn bó với PSG nhưng chưa một lần vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Trong trận chung kết Champions League mùa giải 2025/26, PSG vượt qua Arsenal sau loạt sút luân lưu cân não để bảo vệ thành công ngôi vương. Danh hiệu này giúp Dro Fernandez giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo đại diện nước Pháp.

Dro Fernandez từng là sản phẩm ưu tú của lò La Masia. Anh sinh ra tại Tây Ban Nha, mang dòng máu Philippines từ mẹ, và được xem là một trong những "viên ngọc" sáng nhất của bóng đá trẻ xứ Catalonia trong những năm gần đây.

Dro Fernandez (phải) nâng cúp cùng Lee Kang-in. Ảnh: Reuters.

Sự đối lập giữa Dro Fernandez và Mbappe nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ nhắc đến. Trong thời gian thi đấu tại Paris, ngôi sao người Pháp từng sát cánh cùng nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới như Lionel Messi hay Neymar. PSG cũng liên tục đầu tư mạnh mẽ với mục tiêu chinh phục Champions League, nhưng chiếc cúp bạc danh giá vẫn luôn lẩn tránh họ.

Ngược lại, Dro Fernandez chỉ mới gia nhập đội bóng không lâu, ra sân mới 13 trận cho PSG, nhưng đã trở thành một phần của tập thể CLB thành công nhất lịch sử. Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, đội bóng nước Pháp không chỉ vô địch Champions League mà còn bảo vệ thành công danh hiệu ngay mùa giải tiếp theo.

Tất nhiên, thành công trong bóng đá là kết quả của cả một tập thể chứ không thể chỉ đánh giá qua số lượng danh hiệu của một cá nhân. Tuy nhiên, câu chuyện của Dro Fernandez và Mbappe một lần nữa cho thấy bóng đá luôn đầy bất ngờ.

