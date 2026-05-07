PSG quá đáng sợ dưới tay Enrique

Rạng sáng 7/5, Paris Saint Germain không chỉ thắng Bayern Munich để vào chung kết Champions League, họ còn chứng minh mình là đội bóng toàn diện nhất châu Âu lúc này.

Có những trận đấu mà thất bại vẫn đủ để nhận tràng pháo tay. Rạng sáng 7/5, Bayern Munich của Vincent Kompany đã chơi thứ bóng đá đầy lòng tự trọng ở Allianz Arena. Nhưng ở phía đối diện, Paris Saint-Germain cho thấy họ đang tiến đến một đẳng cấp khác.

PSG của Luis Enrique không còn là đội bóng chỉ biết tấn công bằng cảm hứng và những khoảnh khắc ngôi sao.

PSG tấn công hay mà phòng ngự cũng giỏi.

Sau hai lượt bán kết nghẹt thở với Bayern Munich, nhà đương kim vô địch Champions League cho cả châu Âu thấy họ giờ là một cỗ máy hoàn chỉnh.

PSG không còn sống nhờ ngẫu hứng

HLV huyền thoại Arsene Wenger thừa nhận sau trận trên beIN SPORTS: "Tôi muốn nhấn mạnh chất lượng của PSG, một đội bóng thực sự hoàn thiện với sự gắn kết tuyệt vời".

Ngay phút thứ ba tại Allianz Arena, PSG tung ra đòn kết liễu đầu tiên. Kvaratskhelia phá vỡ hệ thống pressing của Bayern bằng một pha thoát xuống lạnh lùng trước khi kiến tạo cho Ousmane Dembele ghi bàn.

Bàn thắng ấy không đơn thuần tạo lợi thế về mặt tỷ số. Nó kéo Bayern vào cái bẫy tâm lý mà PSG đã giăng sẵn. Chỉ trong vòng 3 phút, Bayern rơi vào thế phải ghi 3 bàn mới có thể chiến thắng.

Khi đội bóng Đức buộc phải dâng cao và chơi trong trạng thái gấp gáp, PSG lập tức biến trận đấu thành màn tra tấn chiến thuật. Họ lùi sâu, giữ cự ly hoàn hảo và pressing như những cỗ máy.

Điều đáng sợ nhất nằm ở chỗ PSG phòng ngự bằng toàn bộ đội hình với sự nhịp nhàng như một xoáy nước. Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz che kín mọi khoảng trống ở trung lộ.

PSG tỏ ra lạnh lùng khi cần thiết.

Marquinhos cùng Willian Pacho gần như thắng mọi pha tranh chấp trực diện. Thậm chí Dembele cũng lao về như một hậu vệ biên thực thụ. Đó là chưa kể, hàng phòng ngự PSG còn mất Achraf Hakimi vì chấn thương.

Điều đặc biệt của PSG mùa này là họ không còn phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Nếu khóa được Dembele, đối thủ sẽ phải đối mặt với Kvaratskhelia. Nếu bịt cánh trái, Desire Doue hoặc Bradley Barcola sẽ xuất hiện và trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Enrique tạo ra một cỗ máy đáng sợ

Quan trọng hơn, PSG biết cách chơi theo nhiều trạng thái khác nhau. Tại Paris, họ sẵn sàng lao vào màn đấu súng 5-4 với Bayern. Nhưng ở Munich, đội bóng Pháp lại trình diễn thứ bóng đá thực dụng đến lạnh người. Đó là biểu hiện của một tập thể trưởng thành và biết mình cần làm gì.

Bayern không hề chơi tệ, Harry Kane vẫn ghi bàn, Michael Olise và Luis Diaz vẫn tạo ra áp lực lớn. Nhưng càng về cuối, cảm giác bất lực càng hiện rõ trên gương mặt đội chủ nhà. PSG càng lúc càng giống một bức tường không thể phá vỡ.

PSG đứng trước cơ hội lịch sử nếu bảo vệ thành công ngôi vương Champions League.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Kane bật khóc còn Luis Enrique siết chặt nắm tay giữa biển cổ động viên PSG. Đó không chỉ là khoảnh khắc của một chiến thắng bán kết đơn thuần.

Nó giống lời khẳng định rằng PSG giờ không còn là đội bóng sống nhờ hào quang của các siêu sao. Trong vài năm, họ đã loại khỏi đội hình những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma.

Thay vào đó, PSG quy tụ dàn cầu thủ trẻ, tràn đầy tự tin và khao khát, quan trọng hơn, tất cả đều thấm nhuần tư tưởng phục vụ vì lợi ích tập thể. Giờ đây, tập thể đó trở thành ứng viên đáng sợ nhất châu Âu.

Và tại Budapest, Arsenal sẽ phải đối mặt với phiên bản hoàn hảo nhất của PSG trong nhiều năm qua.

Dù thất bại, Bayern Munich vẫn có lý do để tự tin Trận thua 4-5 tại bán kết lượt đi Champions League 2025/26 trước PSG mang đến nhiều tiếc nuối cho ''Hùm xám'', nhất là khi luật bàn thắng trên sân khách đã bị bãi bỏ. Song, đội bóng Đức có lý do để tin vào một cuộc lội ngược dòng.