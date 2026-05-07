Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sức nóng khủng khiếp của trận chung kết Arsenal - PSG

  • Thứ năm, 7/5/2026 06:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vé máy bay, khách sạn và vé vào sân tại Budapest tăng chóng mặt sau khi Arsenal và Paris Saint Germain giành vé vào chung kết Champions League.

Arsenal sẽ chạm trán PSG ở chung kết Champions League

Arsenal tạo nên cơn sốt khắp châu Âu sau chiến thắng trước Atletico Madrid ở bán kết Champions League. Tuy nhiên, niềm vui đi kèm áp lực tài chính lớn dành cho người hâm mộ của "Pháo thủ" đến cổ vũ trận chung kết tại Budapest.

Ngay sau khi Arsenal giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League đầu tiên sau 20 năm, hàng nghìn cổ động viên lập tức đổ xô săn vé tới Budapest. Điều đó khiến giá dịch vụ tăng mạnh chỉ trong vài giờ.

Theo tờ The Sun, vé máy bay khứ hồi từ London đến Budapest hiện bị đẩy lên gần 1.200 bảng. Những chuyến bay thẳng rẻ nhất cũng đều vượt mốc 900 bảng và được dự báo tiếp tục leo thang khi ngày thi đấu tới gần.

Với những người muốn tiết kiệm chi phí, lựa chọn xe buýt khứ hồi kéo dài khoảng 42 giờ có giá 269 bảng. Tuy nhiên, không nhiều CĐV sẵn sàng đánh đổi thời gian cho hành trình dài như vậy.

Tình trạng khan hiếm khách sạn tại Budapest cũng khiến nhiều người đau đầu. Theo nền tảng đặt phòng Booking, hơn 90% số phòng trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến đã được đặt kín.

Những chỗ nghỉ rẻ nhất còn lại chủ yếu là giường tập thể trong ký túc xá, nhưng giá vẫn vượt 250 bảng mỗi đêm.

Một số cổ động viên Arsenal còn phản ánh nhiều khách sạn bất ngờ hủy phòng đã xác nhận trước đó để bán lại với giá cao hơn.

Không chỉ chi phí di chuyển và lưu trú tăng vọt, giá vé vào sân cũng lập kỷ lục mới. Vé hạng thấp nhất có giá hơn 60 bảng, trong khi vé hạng nhất lên tới 819 bảng, gần tương đương một vé mùa tại Emirates.

Arsenal sẽ diễu hành vô địch Premier League, Champions League

Arsenal công bố kế hoạch tổ chức buổi lễ ăn mừng hoành tráng nếu vô địch Ngoại hạng Anh hoặc Champions League mùa giải năm nay.

12 giờ trước

72 giờ quyết định vận mệnh Arsenal

Chỉ trong ba ngày, Arsenal đi từ áp lực đến cơ hội lịch sử, với cú đúp Premier League và Champions League đang ở ngay trước mắt.

18 giờ trước

MU đủ lực để vào chung kết Champions League mùa sau như Arsenal?

Arsenal vừa vượt qua đối thủ vô cùng khó chịu là Atletico Madrid để bước vào trận chung kết Champions League sau 20 năm chờ đợi. MU có thể làm được vậy không?

22 giờ trước

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Arsenal PSG Budapest Paris Saint Germain Champions League chung kết

    Đọc tiếp

    Noi bo Real Madrid lai mot lan nua day song hinh anh

    Nội bộ Real Madrid lại một lần nữa dậy sóng

    45 phút trước 07:29 7/5/2026

    0

    2025/26 có thể là mùa giải bất ổn nhất của Real Madrid khi mới đây, thông tin về việc mất đoàn kết nội bộ của đội thêm một lần nữa làm dư luận phải chú ý.

    Arsenal se danh bai PSG bang cach nao? hinh anh

    Arsenal sẽ đánh bại PSG bằng cách nào?

    48 phút trước 07:26 7/5/2026

    0

    Huyền thoại Steven Gerrard cho rằng Arsenal hoàn toàn có thể đánh bại Paris Saint Germain ở chung kết Champions League nếu biết tận dụng những ưu điểm của mình.

    Luis Enrique: 'Khong doi nao hay hon PSG' hinh anh

    Luis Enrique: 'Không đội nào hay hơn PSG'

    50 phút trước 07:24 7/5/2026

    0

    HLV người Tây Ban Nha, Luis Enrique khẳng định PSG đã trưởng thành hơn sau khi loại Bayern Munich để vào chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý