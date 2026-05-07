Sức nóng khủng khiếp của trận chung kết Arsenal - PSG

Vé máy bay, khách sạn và vé vào sân tại Budapest tăng chóng mặt sau khi Arsenal và Paris Saint Germain giành vé vào chung kết Champions League.

Arsenal sẽ chạm trán PSG ở chung kết Champions League

Arsenal tạo nên cơn sốt khắp châu Âu sau chiến thắng trước Atletico Madrid ở bán kết Champions League. Tuy nhiên, niềm vui đi kèm áp lực tài chính lớn dành cho người hâm mộ của "Pháo thủ" đến cổ vũ trận chung kết tại Budapest.

Ngay sau khi Arsenal giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League đầu tiên sau 20 năm, hàng nghìn cổ động viên lập tức đổ xô săn vé tới Budapest. Điều đó khiến giá dịch vụ tăng mạnh chỉ trong vài giờ.

Theo tờ The Sun, vé máy bay khứ hồi từ London đến Budapest hiện bị đẩy lên gần 1.200 bảng. Những chuyến bay thẳng rẻ nhất cũng đều vượt mốc 900 bảng và được dự báo tiếp tục leo thang khi ngày thi đấu tới gần.

Với những người muốn tiết kiệm chi phí, lựa chọn xe buýt khứ hồi kéo dài khoảng 42 giờ có giá 269 bảng. Tuy nhiên, không nhiều CĐV sẵn sàng đánh đổi thời gian cho hành trình dài như vậy.

Tình trạng khan hiếm khách sạn tại Budapest cũng khiến nhiều người đau đầu. Theo nền tảng đặt phòng Booking, hơn 90% số phòng trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến đã được đặt kín.

Những chỗ nghỉ rẻ nhất còn lại chủ yếu là giường tập thể trong ký túc xá, nhưng giá vẫn vượt 250 bảng mỗi đêm.

Một số cổ động viên Arsenal còn phản ánh nhiều khách sạn bất ngờ hủy phòng đã xác nhận trước đó để bán lại với giá cao hơn.

Không chỉ chi phí di chuyển và lưu trú tăng vọt, giá vé vào sân cũng lập kỷ lục mới. Vé hạng thấp nhất có giá hơn 60 bảng, trong khi vé hạng nhất lên tới 819 bảng, gần tương đương một vé mùa tại Emirates.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26.

