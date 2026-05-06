MU đủ lực để vào chung kết Champions League mùa sau như Arsenal?

Arsenal vừa vượt qua đối thủ vô cùng khó chịu là Atletico Madrid để bước vào trận chung kết Champions League sau 20 năm chờ đợi. MU có thể làm được vậy không?

Arsenal đang bay cao tại châu ÂU.

Cuối tuần qua, MU chính thức giành quyền góp mặt tại đấu trường Champions League sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước kình địch Liverpool. Liệu nửa đỏ thành Manchester có thể thi đấu thành công và tạo nên một chiến tích lẫy lừng tương tự khi trở lại sân chơi châu lục vào mùa giải năm sau?

Nguồn cảm hứng từ kình địch quốc nội

Lịch sử từng ghi nhận một sự trùng hợp thú vị giữa hai thế lực bóng đá Anh. Lần gần nhất Arsenal góp mặt ở trận tranh ngôi vương Champions League là vào năm 2006, nơi họ phải nhận thất bại đáng tiếc trước Barcelona.

Đúng hai năm sau đó, Manchester United tiến thẳng đến trận đấu cuối cùng và xuất sắc đánh bại Chelsea trong loạt sút luân lưu cân não tại thủ đô Moscow để bước lên đỉnh vinh quang. Thành công của Arsenal từng kích hoạt bản lĩnh của MU 2 thập niên trước. Lần này thì sao?

Trở lại với thực tại, kể từ ngày triều đại huy hoàng của Sir Alex Ferguson khép lại, thành tích tốt nhất của Manchester United tại sân chơi cấp CLB lớn nhất châu Âu chỉ là lọt vào đến vòng tứ kết, với lần gần nhất diễn ra vào năm 2019. Suốt nhiều năm ròng rã, đội chủ sân Old Trafford luôn chật vật trong việc tìm lại ánh hào quang xưa.

Tuy nhiên, nhìn vào hành trình thần kỳ mà Arsenal vừa trải qua, thầy trò HLV Michael Carrick hoàn toàn có quyền tự tin vào việc phá vỡ giới hạn tứ kết ở kỳ giải sắp tới để tiến sâu hơn. Sự lột xác của một tập thể từng nhiều năm chật vật như Arsenal chính là tấm gương phản chiếu để Manchester United tin rằng mọi rào cản đều có thể bị phá vỡ.

Lý do đầu tiên và cũng là nền tảng vững chắc nhất cho niềm tin này đến từ phong độ ấn tượng của Manchester United dưới thời Carrick, người từng góp mặt trong chung kết Champions League 2008. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, đội chủ sân Old Trafford thậm chí còn thi đấu thăng hoa hơn cả Arsenal trong khoảng thời gian qua.

Tính trong 14 vòng đấu kể từ khi Carrick lên nắm quyền dẫn dắt, "Quỷ đỏ" giành chiến thắng đến 10 trận, hòa 2 trận và chỉ để thua vỏn vẹn 2 trận. Về phía Arsenal, họ có 8 chiến thắng, 3 trận hòa và phải nhận 3 thất bại. Điểm nhấn đậm nét nhất chính là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ngay tại sân vận động Emirates, nơi Manchester United gieo sầu cho đội chủ nhà bằng chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2.

Carrick cũng đang giúp MU bay cao ở Ngoại hạng Anh.

Bản lĩnh được kiểm chứng trước những thế lực tinh hoa

Nhìn vào các con số thống kê chuyên môn, sức mạnh của "Quỷ đỏ" đang được thể hiện rõ ràng. Dù hàng công vẫn đang trong giai đoạn từng bước tái thiết, họ vẫn nổ súng đều đặn và mang về 27 bàn thắng, cân bằng với thành tích của chính Arsenal.

Về mặt phòng ngự, "Pháo thủ" cho thấy sự kín kẽ hơn khi chỉ để lọt lưới 12 bàn/14 vòng, so với 16 bàn thua của đội bóng thành Manchester trong cùng giai đoạn.

Dù vậy, người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm bởi Carrick vốn nổi danh là một chuyên gia về tư duy phòng thủ khi còn thi đấu. Ông đủ khả năng và thời gian trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới để tìm ra phương án vá lại những lỗ hổng nơi hệ thống đánh chặn từ xa.

Yếu tố quan trọng nhất để đánh giá cơ hội của Manchester United ở châu Âu chính là bản lĩnh trong các trận cầu đỉnh cao. Đáng chú ý, đoàn quân của Carrick đánh bại 5 trên tổng số 6 đội bóng Anh có suất tham dự Champions League mùa giải này. Lần lượt những tập thể đáng gờm như Man City, Arsenal, Chelsea, Tottenham và Liverpool đều phải nếm mùi thất bại khi chạm trán vị chiến lược gia trẻ tuổi.

Việc liên tục đả bại các đối thủ đẳng cấp Champions League là một điểm tựa tinh thần cực kỳ to lớn. Thành tích xuất sắc này là minh chứng rõ nét cho thấy đội chủ sân Old Trafford sở hữu bản lĩnh để đánh lớn. Với một đội hình đi đúng hướng, MU nếu may mắn sẽ đủ sức làm điều thần kỳ như Arsenal tại Champions League vào mùa giải tới.