Trận Arsenal - Atletico bị chê kém chất lượng

  • Thứ tư, 6/5/2026 06:15 (GMT+7)
Wesley Sneijder gây tranh cãi khi cho rằng trận Arsenal - Atletico Madrid quá kém chất lượng, thậm chí đùa UEFA nên hủy ngay từ hiệp một.

Cặp đấu giữa Arsenal và Atletico được xem là kém hấp dẫn.

Huyền thoại Inter Milan, Wesley Sneijder, tạo làn sóng tranh luận dữ dội với phát biểu gây sốc sau trận lượt về bán kết Champions League giữa ArsenalAtletico Madrid.

Rạng sáng 6/5, trận đấu tại Emirates khép lại với chiến thắng 1-0 cho Arsenal nhờ pha lập công của Bukayo Saka, qua đó giúp đại diện nước Anh vào chung kết với tổng tỷ số 2-1. Tuy nhiên, màn trình diễn của hai đội lại không làm hài lòng Sneijder.

Phát biểu trên Ziggo Sport, cựu tiền vệ người Hà Lan nói thẳng: "Sau 35 phút, tôi nghĩ UEFA nên can thiệp. Họ nên gọi về London, cho hai đội rời sân và tổ chức luôn chung kết giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain".

Theo Sneijder, trận đấu diễn ra tẻ nhạt khi Atletico chủ động lùi sâu, nhường thế trận cho Arsenal. Điều này khiến nhịp độ bị bóp nghẹt và thiếu những tình huống tấn công chất lượng.

Dù vậy, Sneijder vẫn dành sự tôn trọng cho HLV Mikel Arteta. Ông cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha xứng đáng được ghi nhận vì đã đưa Arsenal vào chung kết dù không sở hữu quá nhiều ngôi sao hàng đầu.

Bỏ qua những chỉ trích, Arsenal vẫn đang có mùa giải Champions League ấn tượng. Họ bất bại sau 14 trận, chỉ thủng lưới 6 bàn và thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc.

Đội bóng thành London cũng trở thành cái tên duy nhất trong lịch sử bất bại 14 trận trong một mùa giải và có thể nâng thành tích này lên 15 nếu chiến thắng ở trận chung kết.

Đối thủ của "Pháo thủ" trong trận chung kết tại Budapest là đội thắng trong cặp Bayern Munich - PSG, trận lượt về giữa hai CLB này đang hứa hẹn một màn đối đầu giàu tính cống hiến hơn.

Đào Trần

Arsenal Wesley Sneijder Champions League Atletico Madrid

