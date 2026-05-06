Arsenal hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đầu tiên trong hè 2026

Arsenal xác nhận bán đứt trung vệ Jakub Kiwior cho Porto sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Kiwior cập bến sân Emirates năm 2023 từ Spezia với mức phí khoảng 21 triệu bảng, nhưng không thể đáp ứng kỳ vọng. Sau quãng thời gian thi đấu thiếu ổn định tại London, cầu thủ người Ba Lan được đem cho Porto mượn và nhanh chóng tìm lại phong độ.

Trong màu áo đội bóng Bồ Đào Nha, Kiwior ra sân 38 trận và trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch quốc nội dưới sự dẫn dắt của HLV Francesco Farioli. Màn trình diễn thuyết phục khiến Porto quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt.

Theo thông báo chính thức, Porto chi 14,5 triệu bảng để sở hữu Kiwior. Ngoài ra, thỏa thuận còn bao gồm các khoản thưởng có thể nâng tổng giá trị lên thêm 4,3 triệu bảng, tùy theo thành tích. Arsenal cũng cài điều khoản hưởng 2 triệu bảng từ bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào của cầu thủ trong tương lai.

Việc bán Kiwior đồng nghĩa Arsenal chấp nhận khoản lỗ khoảng 6 triệu bảng. Dù vậy, đội chủ sân Emirates vẫn có thể hài lòng khi thu hồi phần lớn vốn đầu tư, đồng thời giảm tải quỹ lương để phục vụ kế hoạch tái thiết lực lượng.

Cùng thời điểm, Arsenal hướng đến trận chung kết Champions League sau khi thắng Atletico Madrid 1-0 (tổng tỷ số 2-1) rạng sáng 6/5. Việc sớm thanh lọc lực lượng cho thấy đội bóng của HLV Mikel Arteta bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới với tham vọng lớn hơn.