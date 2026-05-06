Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đầu tiên trong hè 2026

  • Thứ tư, 6/5/2026 06:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Arsenal xác nhận bán đứt trung vệ Jakub Kiwior cho Porto sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Arsenal bán đứt Kiwior cho Porto.

Kiwior cập bến sân Emirates năm 2023 từ Spezia với mức phí khoảng 21 triệu bảng, nhưng không thể đáp ứng kỳ vọng. Sau quãng thời gian thi đấu thiếu ổn định tại London, cầu thủ người Ba Lan được đem cho Porto mượn và nhanh chóng tìm lại phong độ.

Trong màu áo đội bóng Bồ Đào Nha, Kiwior ra sân 38 trận và trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch quốc nội dưới sự dẫn dắt của HLV Francesco Farioli. Màn trình diễn thuyết phục khiến Porto quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt.

Theo thông báo chính thức, Porto chi 14,5 triệu bảng để sở hữu Kiwior. Ngoài ra, thỏa thuận còn bao gồm các khoản thưởng có thể nâng tổng giá trị lên thêm 4,3 triệu bảng, tùy theo thành tích. Arsenal cũng cài điều khoản hưởng 2 triệu bảng từ bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào của cầu thủ trong tương lai.

Việc bán Kiwior đồng nghĩa Arsenal chấp nhận khoản lỗ khoảng 6 triệu bảng. Dù vậy, đội chủ sân Emirates vẫn có thể hài lòng khi thu hồi phần lớn vốn đầu tư, đồng thời giảm tải quỹ lương để phục vụ kế hoạch tái thiết lực lượng.

Cùng thời điểm, Arsenal hướng đến trận chung kết Champions League sau khi thắng Atletico Madrid 1-0 (tổng tỷ số 2-1) rạng sáng 6/5. Việc sớm thanh lọc lực lượng cho thấy đội bóng của HLV Mikel Arteta bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới với tham vọng lớn hơn.

Trò bẩn của trung vệ Atletico bị vạch trần

Cổ động viên Arsenal phẫn nộ sau tình huống gây tranh cãi của hậu vệ Marc Pubill bên phía Atletico Madrid trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League rạng sáng 6/5.

2 giờ trước

Arsenal lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League

Rạng sáng 6/5, bàn thắng của Bukayo Saka giúp Arsenal hạ Atletico Madrid 1-0, qua đó giành vé vào chung kết và thiết lập kỷ lục bất bại chưa từng có tại Champions League.

2 giờ trước

HLV Simeone châm ngòi xô xát

Rạng sáng 6/5, HLV Diego Simeone xảy ra xô xát với Giám đốc Thể thao Arsenal trong ngày Atletico Madrid thua Arsenal 0-1 ở bán kết lượt về Champions League.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Arsenal Arsenal

    Đọc tiếp

    Arsenal da dung khi dat cuoc vao Gyokeres? hinh anh

    Arsenal đã đúng khi đặt cược vào Gyokeres?

    46 phút trước 07:10 6/5/2026

    0

    Tiền đạo người Thụy Điển, Viktor Gyökeres tạo dấu ấn toàn diện, trở thành điểm tựa giúp Arsenal vượt qua thời khắc quyết định ở Champions League.

    Bi kich bong da cua Griezmann hinh anh

    Bi kịch bóng đá của Griezmann

    47 phút trước 07:09 6/5/2026

    0

    Hành trình của tiền đạo Antoine Griezmann tại Atletico Madrid đi đến hồi kết với nhiều tiếc nuối, khi chân sút người Pháp không thể hoàn thành giấc mơ giành danh hiệu lớn cùng đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

    Ronaldo Jr tu choi da cap cung cha hinh anh

    Ronaldo Jr từ chối đá cặp cùng cha

    1 giờ trước 06:42 6/5/2026

    0

    Cristiano Jr dự định rời Al Nassr để trở lại châu Âu thi đấu, thay vì chờ cơ hội đá cặp cùng người cha nổi tiếng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý