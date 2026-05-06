HLV Simeone châm ngòi xô xát

  • Thứ tư, 6/5/2026 05:54 (GMT+7)
Rạng sáng 6/5, HLV Diego Simeone xảy ra xô xát với Giám đốc Thể thao Arsenal trong ngày Atletico Madrid thua Arsenal 0-1 ở bán kết lượt về Champions League.

Khoảnh khắc nổi nóng của HLV Simeone bất chấp từng làm việc lâu dài với Berta ở Atletico.

Theo Daily Mail, khi trận đấu trôi về những phút cuối, bầu không khí tại khu vực kỹ thuật trở nên căng thẳng. Chứng kiến Giám đốc Thể thao Andrea Berta bên phía Arsenal gây áp lực đòi kết thúc trận đấu, HLV Simeone không giữ được bình tĩnh.

Chiến lược gia người Argentina lao đến và đẩy mạnh vào người Berta ngay trước sự chứng kiến của các quan chức UEFA. Tình huống căng thẳng buộc trọng tài thứ 4 và lực lượng an ninh phải nhanh chóng can thiệp để hạ nhiệt những cái đầu nóng, tránh để sự cố đáng tiếc xảy ra.

Xuyên suốt 90 phút trên sân Emirates, các thành viên ban huấn luyện Atletico Madrid cũng thường xuyên thể hiện sự không hài lòng trước các quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là ở các tình huống có sự can thiệp của công nghệ VAR.

Việc liên tục khiếu nại và gây áp lực lên trọng tài thứ 4 phần nào làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung của trận cầu đỉnh cao. Dù nỗ lực sử dụng mọi biện pháp chiến thuật lẫn tâm lý để xoay chuyển cục diện, HLV Simeone vẫn chấp nhận kết quả không như ý khi Atletico bị loại.

Bukayo Saka ghi bàn duy nhất ở phút 44 giúp Arsenal hạ Atletico 1-0, tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. Sau 20 năm chờ đợi, CLB thành London mới lại góp mặt ở trận chung kết giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu. Arsenal vào chung kết thuyết phục với thành tích bất bại ở đấu trường châu lục (11 thắng, 3 hòa).

