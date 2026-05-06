Quyết định gây phẫn nộ trong ngày Arsenal vào chung kết

Tổ trọng tài có quyết định tranh cãi trong trận thắng 1-0 của Arsenal trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về Champions League vào rạng sáng 6/5.

Griezmann bị giẫm lên chân.

Phút 57 trận đấu tại Emirates, Riccardo Calafiori có va chạm khiến Antoine Griezmann ngã trong vùng cấm Arsenal. Cầu thủ đội khách đòi phạt đền nhưng trọng tài chính Daniel Siebert lại nói không.

Video làm chậm cho thấy Griezmann bị hậu vệ cánh của Arsenal giẫm lên chân. Tác động khá rõ ràng nhưng cả ông Siebert và tổ VAR đều từ chối xem xét tình huống này. Theo AS, trọng tài chính thổi phạt lỗi của một cầu thủ Atletico Madrid với Gabriel ở pha bóng ngay trước đó. Lý do này không thể thuyết phục người hâm mộ.

"Chúng ta bị cướp trắng một quả phạt đền", một CĐV bình luận. "Trọng tài là nỗi ô nhục", người thứ 2 bình luận. "Arsenal được sắp xếp vào chung kết", fan thứ 3 lên tiếng.

Quyết định tranh cãi của tổ trọng tài giúp Arsenal thoát được quả phạt đền. Bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka giúp đại diện Ngoại hạng Anh giành chiến thắng, qua đó có vé chung kết với tổng tỷ số 2-1. Đây là lần đầu tiên sau tròn 20 năm, "Pháo thủ" mới lại góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid tất tay cho mặt trận Champions League nhưng vẫn bất lực trước hàng thủ chắc chắn của Arsenal. Thầy trò HLV Diego Simeone chính thức có mùa giải trắng tay. Trước đó, họ vào chung kết Copa del Rey nhưng bất ngờ thua Real Sociedad.