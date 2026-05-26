West Ham bị 'xâu xé' sau khi rớt hạng

West Ham sắp trải qua mùa hè đầy biến động khi hàng loạt trụ cột có thể rời đi.

Hàng loạt cầu thủ có thể rời West Ham. Ảnh: Reuters.

Theo BBC, việc xuống chơi ở Championship mùa tới khiến nhiều cầu thủ của West Ham lên kế hoạch chia tay CLB, trong bối cảnh hàng loạt điều khoản giảm lương tự động được kích hoạt.

Nguồn tin trên cho biết phần lớn cầu thủ West Ham sẽ bị cắt giảm thu nhập đáng kể nếu đội bóng tiếp tục sa sút. Một số trường hợp thậm chí phải chấp nhận giảm tới 50% mức lương hiện tại. Điều này khiến nguy cơ “chảy máu” lực lượng tại sân London trở nên rõ ràng hơn.

Ba cầu thủ Axel Disasi, Adama Traore và Callum Wilson đều sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới. Khả năng nhóm cầu thủ này ký tiếp không được đánh giá cao.

Trong khi đó, tương lai của đội trưởng Jarrod Bowen cũng trở thành dấu hỏi lớn. Ngôi sao người Anh hiện được xem là tài sản giá trị nhất của West Ham, đồng thời là một trong ba cầu thủ còn sót lại từ đội hình từng vô địch Conference League trước Fiorentina.

Ban lãnh đạo West Ham hy vọng Bowen sẽ tiếp tục ở lại để dẫn dắt đội bóng trong cuộc đua trở lại Premier League. Tuy nhiên, nếu nhận được lời đề nghị phù hợp, khả năng CLB bán anh để cân bằng tài chính hoàn toàn có thể xảy ra.

Mateus Fernandes là một trong số cầu thủ có thể chia tay West Ham. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Bowen, tiền vệ Mateus Fernandes cũng được nhiều ông lớn châu Âu quan tâm, trong đó có PSG và MU. West Ham được cho là sẵn sàng bán cầu thủ này nếu thu về khoản lợi nhuận đáng kể so với mức phí 40 triệu bảng từng bỏ ra hồi hè năm ngoái.

El Hadji Malick Diouf, bản hợp đồng trị giá 19 triệu bảng từ Slavia Prague, cũng là cái tên có thể giúp West Ham thu lời trên thị trường chuyển nhượng.

West Ham từng thu về hơn 100 triệu bảng từ việc bán Declan Rice cho Arsenal, nhưng số tiền này bị đánh giá là đã được sử dụng thiếu hiệu quả. Max Kilman, bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng từ Wolves, gần như biến mất khỏi đội hình kể từ cuối tháng 1. Trong khi đó, tiền đạo Niclas Fullkrug gây thất vọng lớn trước khi bị đẩy sang AC Milan theo dạng cho mượn hồi tháng 1.

Trước làn sóng rời đi của hàng loạt ngôi sao, West Ham rõ ràng đang đứng trước kỳ chuyển nhượng mang tính quyết định cho tương lai của CLB.

