Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm

Rạng sáng 6/5, Bukayo Saka ghi bàn giúp Arsenal đánh bại Atletico Madrid 1-0 ở bán kết lượt về tại Emirates, qua đó vào chung kết với tổng tỷ số 2-1.

Viktor Gyokeres đứng trước cơ hội giành cú đúp danh hiệu ngay mùa đầu tiên khoác áo Arsenal.

Sân vận động Emirates tràn ngập trong bầu không khí cuồng nhiệt ngay từ những phút đầu tiên. Dù bị các cổ động viên chủ nhà gây áp lực bằng pháo hoa bên ngoài khách sạn vào đêm trước ngày thi đấu, Atletico Madrid vẫn nhập cuộc đầy chủ động. Julian Alvarez suýt chút nữa đã mở tỷ số cho đội khách, trong khi Giuliano Simeone cũng bị Declan Rice từ chối bàn thắng bằng một pha cản phá xuất sắc ở phút thứ 11.

Tuy nhiên, Arsenal dần lấy lại thế trận và bắt đầu gây sức ép lên phần sân đối phương. Bước ngoặt xảy ra ngay trước giờ nghỉ giải lao, Leandro Trossard tung cú sút buộc thủ thành Jan Oblak phải đẩy bóng ra, và Bukayo Saka đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, đưa Arsenal vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, Atletico dồn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các ngôi sao như Giuliano Simeone, Antoine Griezmann và Alexander Sorloth đều có những cơ hội ngon ăn nhưng sự xuất sắc của hàng phòng ngự Arsenal, đặc biệt là Gabriel Magalhaes và thủ môn David Raya, đã giữ cho mành lưới của đội chủ nhà được bảo toàn.

Saka sắm vai người hùng.

Bên phía Arsenal, Viktor Gyokeres cũng có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Dẫu vậy, tỷ số 1-0 là đủ để thầy trò Mikel Arteta duy trì mạch bất bại tại Champions League mùa này với 11 chiến thắng và 3 trận hòa.

Với chiến tích này, Arsenal đã giữ sạch lưới trận thứ 9 tại đấu trường châu Âu mùa giải năm nay. Đội bóng thành London sẽ hành quân tới Budapest để tham dự trận chung kết vào ngày 31/55, nơi họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich. Đây là cơ hội vàng để thế hệ của Arteta viết tiếp trang sử mới cho câu lạc bộ sau 20 năm chờ đợi dài đằng đẵng.

