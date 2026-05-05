HLV Huỳnh Đức chia tay CLB CA TP.HCM?

Lê Huỳnh Đức được cho là rời cương vị HLV trưởng CLB CA TP.HCM sau chuỗi thành tích sa sút, khép lại giai đoạn đầy biến động của đội bóng tại V.League 2025/26.

HLV Huỳnh Đức thôi dẫn dắt CLB CA TP.HCM. Ảnh: CLB CA TP.HCM.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, quyết định được đưa ra trong bối cảnh CA TP.HCM sa sút ở thời điểm then chốt của mùa giải. Từng có lúc cạnh tranh nhóm đầu, đội bóng nhanh chóng tụt lại phía sau và rơi xuống khu vực giữa bảng xếp hạng. Chuỗi trận đáng quên phơi bày hàng loạt vấn đề cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Trận thua gần nhất trước CLB Nam Định đẩy đội vào thế khó, khi họ tụt xuống vị trí thứ 6 và dần hụt hơi trong cuộc đua. Không chỉ kết quả đi xuống, bài toán lực lượng cũng khiến ban huấn luyện đau đầu. Nhiều trụ cột chấn thương khiến đội hình thiếu chiều sâu, trong khi hàng công thi đấu kém hiệu quả còn hàng thủ liên tục mắc sai lầm.

Trong hoàn cảnh đó, việc thay đổi trên băng ghế chỉ đạo được xem là bước đi cần thiết nhằm tạo cú hích mới cho toàn đội trước giai đoạn nước rút. Nhiều khả năng, trợ lý Phùng Thanh Phương tạm thời đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đến hết mùa giải.

Phùng Thanh Phương không phải cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông từng có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều đội bóng tại V.League và được đánh giá cao ở sự điềm tĩnh, khả năng tổ chức cũng như tinh thần làm việc đặt tập thể lên hàng đầu.

Sự ra đi của Lê Huỳnh Đức đánh dấu bước ngoặt quan trọng với CLB CA TP.HCM. Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định, đội bóng cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định nếu không muốn đánh mất hoàn toàn mục tiêu đề ra từ đầu mùa.