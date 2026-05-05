Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Huỳnh Đức chia tay CLB CA TP.HCM?

  • Thứ ba, 5/5/2026 15:24 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Lê Huỳnh Đức được cho là rời cương vị HLV trưởng CLB CA TP.HCM sau chuỗi thành tích sa sút, khép lại giai đoạn đầy biến động của đội bóng tại V.League 2025/26.

HLV Huỳnh Đức thôi dẫn dắt CLB CA TP.HCM. Ảnh: CLB CA TP.HCM.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, quyết định được đưa ra trong bối cảnh CA TP.HCM sa sút ở thời điểm then chốt của mùa giải. Từng có lúc cạnh tranh nhóm đầu, đội bóng nhanh chóng tụt lại phía sau và rơi xuống khu vực giữa bảng xếp hạng. Chuỗi trận đáng quên phơi bày hàng loạt vấn đề cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Trận thua gần nhất trước CLB Nam Định đẩy đội vào thế khó, khi họ tụt xuống vị trí thứ 6 và dần hụt hơi trong cuộc đua. Không chỉ kết quả đi xuống, bài toán lực lượng cũng khiến ban huấn luyện đau đầu. Nhiều trụ cột chấn thương khiến đội hình thiếu chiều sâu, trong khi hàng công thi đấu kém hiệu quả còn hàng thủ liên tục mắc sai lầm.

Trong hoàn cảnh đó, việc thay đổi trên băng ghế chỉ đạo được xem là bước đi cần thiết nhằm tạo cú hích mới cho toàn đội trước giai đoạn nước rút. Nhiều khả năng, trợ lý Phùng Thanh Phương tạm thời đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đến hết mùa giải.

Phùng Thanh Phương không phải cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông từng có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều đội bóng tại V.League và được đánh giá cao ở sự điềm tĩnh, khả năng tổ chức cũng như tinh thần làm việc đặt tập thể lên hàng đầu.

Sự ra đi của Lê Huỳnh Đức đánh dấu bước ngoặt quan trọng với CLB CA TP.HCM. Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định, đội bóng cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định nếu không muốn đánh mất hoàn toàn mục tiêu đề ra từ đầu mùa.

Chuyện gì đang xảy ra với CLB CA TP.HCM?

Chuỗi hành động lắc đầu liên tục của HLV Lê Huỳnh Đức khi CA TP.HCM thua CAHN 0-1 hôm 27/10 dường như phản ánh nỗi thất vọng xen lẫn linh cảm về chặng đường giông bão phía trước.

19:00 29/10/2025

HLV Lê Huỳnh Đức: ‘CA TP.HCM thua vì hậu vệ còn non nớt’

Sau trận thua 0-1 trước CAHN tối 27/10, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận các hậu vệ của CA TP.HCM còn non kinh nghiệm và thiếu sự gắn kết.

21:53 27/10/2025

HLV Lê Huỳnh Đức đồng cảm với Tiến Linh

HLV trưởng CLB Công An TP.HCM Lê Huỳnh Đức động viên tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh sau khi bõ lỡ nhiều cơ hội trong trận thắng 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai.

04:32 29/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Huỳnh Đức TP.HCM Lê Huỳnh Đức Huỳnh Đức

  • Lê Huỳnh Đức

    Lê Huỳnh Đức

    Lê Huỳnh Đức, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1972 tại Sài Gòn, là một cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Việt Nam. Ông là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Năm 2004, Lê Huỳnh Đức chuyển đến thi đấu cho CLB Đà Nẵng. Sau khi giải nghệ, cựu tiền đạo người TP.HCM được chỉ định dẫn dắt câu lạc bộ này. Lê Huỳnh Đức từng là Đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

    Bạn có biết: Lê Huỳnh Đức giữ kỷ lục là cầu thủ dự đủ 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp (1996, 1998, 2000, 2002, 2004). Theo thống kê chưa đầy đủ, Lê Huỳnh Đức đã ghi 34 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Việt nam trong các trận chính thức lẫn trận giao hữu.

    • Ngày sinh: 20/04/1972
    • Chiều cao: 1.78 m
    • Giải thưởng: Qủa bóng vàng Việt Nam (1995, 1997, 2002), Qủa bóng bạc Việt Nam (1998, 1999, 2000), Huân chương lao động (2)
    • Huấn luyện viên: SHB Đà Nẵng (2008 - 2017)

Đọc tiếp

Muc gia gay choang cua Gordon hinh anh

Mức giá gây choáng của Gordon

53 phút trước 18:00 5/5/2026

0

Bayern Munich được cho là không sẵn sàng đáp ứng mức phí 90 triệu euro mà Newcastle United yêu cầu dành cho Anthony Gordon.

Mot cu cham, dinh doat ca Arsenal hinh anh

Một cú chạm, định đoạt cả Arsenal

53 phút trước 18:00 5/5/2026

0

Khi Champions League bước vào đoạn khắc nghiệt nhất, trận Arsenal-Atletico Madrid có thể không được quyết định bởi chiến thuật, mà bởi một cú chạm của Gyokeres hoặc Alvarez.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý