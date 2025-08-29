HLV Lê Huỳnh Đức đồng cảm với Tiến Linh

HLV trưởng CLB Công An TP.HCM Lê Huỳnh Đức động viên tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh sau khi bõ lỡ nhiều cơ hội trong trận thắng 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Tiến Linh bỏ lỡ nhiều cơ hội tấn công có thể mang về bàn thắng cho CA TP.HCM. Ảnh: HT

Tối 28/8 trên sân Thống Nhất, CLB Công An TP.HCM giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai, khuôn khổ vòng 3 V.League 2025/2026. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Endrick ở phút 42.

Một trong những điểm nhấn của trận đấu là hàng loạt tình huống tiền đạo chủ lực của CA TP.HCM Nguyễn Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội hoặc làm chậm nhịp tấn công của đội, khiến nhiều khán giả tại sân Thống Nhất bày tỏ sự ngao ngán.

Họp báo sau trận, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức bày tỏ sự đồng cảm dành cho cậu học trò. Vì trận đấu diễn ra trong thời tiết mưa dai dẳng, không thực sự thuận lợi cho khống chế bóng và vô tình khiến Tiến Linh chịu áp lực tâm lý khi lĩnh ấn tiên phong trên hàng công.

“Bóng đá là thế, không phải lúc nào cầu thủ cũng có thể chơi tốt. Nhất là khi đặt trong hoàn cảnh điều kiện thời tiết, sân bãi và Linh cũng mới chỉ về đội được 2 tuần. Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ có phong độ, cảm giác thi đấu tốt hơn”, ông Đức nói.

Đánh giá chung về màn trình diễn của CA TP.HCM sau 3 vòng đấu V.League, ông Đức thẳng thắn cho biết toàn đội đã được tâng bốc quá đà sau chiến thắng ngày ra quân. Hai trận sau đó đã bộc lộ điều cần cải thiện chính là thể lực và lối chơi gắn kết hơn.

“Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị trước mùa giải. Tôi đánh giá các cầu thủ đã rất nỗ lực và không đòi hỏi gì hơn nữa. Toàn đội đang làm tốt hơn mỗi ngày, như trận đấu này đã triển khai lối chơi có nét và tôi hài lòng”, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ.

Về phía CLB HAGL, HLV trưởng Lê Quang Trãi tiếc nuối vì không thể có trận hòa dù đã thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. Ông Trãi cũng khẳng định đội bóng phố núi đang xây dựng lối chơi tập thể, đang cần thêm thời gian để thi đấu tốt hơn.