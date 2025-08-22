Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Lê Huỳnh Đức: ‘CA TP.HCM thua vì cầu thủ hụt hơi’

  • Thứ sáu, 22/8/2025 22:04 (GMT+7)
  • 16 phút trước

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng việc thể lực của các cầu thủ bị đuối ở cuối trận là nguyên nhân dẫn đến thất bại 0-3 của CA TP.HCM trước Thể Công Viette tối 22/8.

"Thật ra thì tôi nghĩ trận đấu hôm nay các cầu thủ đã làm tốt, điểm nhấn nhất vẫn là thể lực. Ở trận ra quân, tôi từng nói càng về cuối trận thì cầu thủ của tôi bị hụt hơi. Và hôm nay, điều đó lại lặp lại", HLV Huỳnh Đức chia sẻ sau trận đấu với Thể Công Viettel.

CA TP.HCM nhận thất bại 0-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 2 V.League 2025/26. Trên sân Hàng Đẫy, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức bộc lộ rõ những hạn chế về thể lực, đặc biệt ở nửa sau trận đấu.

Thể lực sa sút khiến CA TP.HCM không thể duy trì thế trận như ý. HLV Huỳnh Đức thừa nhận: "Khi thể lực không còn, đối phương dễ dàng làm chủ thế trận. Chúng tôi chọn lối đá phòng ngự, nhưng khi có bóng, cầu thủ thiếu sức để tổ chức phản công. Hàng công không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành vì bóng chủ yếu nằm ở phần sân của chúng tôi".

Bên cạnh thể lực, nhà cầm quân 52 tuổi cho rằng việc mới chỉ có mặt ở Hà Nội 2 ngày trước khiến các cầu thủ chưa kịp thích nghi. "Chúng tôi chỉ đến đây 2-3 ngày trước trận. Ngày hôm kia, mới có một cầu thủ ngoại binh đến, nên thể lực và khả năng hòa nhập chưa đảm bảo. Dù vậy, tôi vẫn ghi nhận tinh thần thi đấu của toàn đội. Họ đã nỗ lực hết sức mình", cựu tuyển thủ Việt Nam nói.

Dù thua đậm, HLV Huỳnh Đức vẫn dành lời khen cho trung vệ Matheus Felipe: "Hôm nay cậu ấy chịu nhiều áp lực. Tình huống phạt đền cũng phần nào do thiếu may mắn. Nhìn chung, cậu ấy đã làm tốt trong khả năng của mình".

Nhà cầm quân kỳ cựu khẳng định mùa giải còn dài và CA TP.HCM cần cải thiện thể lực lẫn sự gắn kết để trở lại cuộc đua.

Thầy trò Lê Huỳnh Đức trở lại mặt đất

CLB Công an TP.HCM nhận thất bại 0-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 2 V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy tối 22/8, đồng thời bộc lộ nhiều khoảng trống trong khâu phòng ngự.

  • Lê Huỳnh Đức

    Lê Huỳnh Đức

    Lê Huỳnh Đức, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1972 tại Sài Gòn, là một cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Việt Nam. Ông là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Năm 2004, Lê Huỳnh Đức chuyển đến thi đấu cho CLB Đà Nẵng. Sau khi giải nghệ, cựu tiền đạo người TP.HCM được chỉ định dẫn dắt câu lạc bộ này. Lê Huỳnh Đức từng là Đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

    Bạn có biết: Lê Huỳnh Đức giữ kỷ lục là cầu thủ dự đủ 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp (1996, 1998, 2000, 2002, 2004). Theo thống kê chưa đầy đủ, Lê Huỳnh Đức đã ghi 34 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Việt nam trong các trận chính thức lẫn trận giao hữu.

    • Ngày sinh: 20/04/1972
    • Chiều cao: 1.78 m
    • Giải thưởng: Qủa bóng vàng Việt Nam (1995, 1997, 2002), Qủa bóng bạc Việt Nam (1998, 1999, 2000), Huân chương lao động (2)
    • Huấn luyện viên: SHB Đà Nẵng (2008 - 2017)

