HLV Lê Huỳnh Đức: ‘CA TP.HCM thua vì cầu thủ hụt hơi’

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng việc thể lực của các cầu thủ bị đuối ở cuối trận là nguyên nhân dẫn đến thất bại 0-3 của CA TP.HCM trước Thể Công Viette tối 22/8.

"Thật ra thì tôi nghĩ trận đấu hôm nay các cầu thủ đã làm tốt, điểm nhấn nhất vẫn là thể lực. Ở trận ra quân, tôi từng nói càng về cuối trận thì cầu thủ của tôi bị hụt hơi. Và hôm nay, điều đó lại lặp lại", HLV Huỳnh Đức chia sẻ sau trận đấu với Thể Công Viettel.

CA TP.HCM nhận thất bại 0-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 2 V.League 2025/26. Trên sân Hàng Đẫy, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức bộc lộ rõ những hạn chế về thể lực, đặc biệt ở nửa sau trận đấu.

Thể lực sa sút khiến CA TP.HCM không thể duy trì thế trận như ý. HLV Huỳnh Đức thừa nhận: "Khi thể lực không còn, đối phương dễ dàng làm chủ thế trận. Chúng tôi chọn lối đá phòng ngự, nhưng khi có bóng, cầu thủ thiếu sức để tổ chức phản công. Hàng công không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành vì bóng chủ yếu nằm ở phần sân của chúng tôi".

Bên cạnh thể lực, nhà cầm quân 52 tuổi cho rằng việc mới chỉ có mặt ở Hà Nội 2 ngày trước khiến các cầu thủ chưa kịp thích nghi. "Chúng tôi chỉ đến đây 2-3 ngày trước trận. Ngày hôm kia, mới có một cầu thủ ngoại binh đến, nên thể lực và khả năng hòa nhập chưa đảm bảo. Dù vậy, tôi vẫn ghi nhận tinh thần thi đấu của toàn đội. Họ đã nỗ lực hết sức mình", cựu tuyển thủ Việt Nam nói.

Dù thua đậm, HLV Huỳnh Đức vẫn dành lời khen cho trung vệ Matheus Felipe: "Hôm nay cậu ấy chịu nhiều áp lực. Tình huống phạt đền cũng phần nào do thiếu may mắn. Nhìn chung, cậu ấy đã làm tốt trong khả năng của mình".

Nhà cầm quân kỳ cựu khẳng định mùa giải còn dài và CA TP.HCM cần cải thiện thể lực lẫn sự gắn kết để trở lại cuộc đua.