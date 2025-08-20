Ngoại binh đắt giá nhất CLB Hà Nội tiết lộ lý do gia nhập V.League

Tiền vệ Willian Maranhão khẳng định chọn Hà Nội và V.League để tìm kiếm thử thách mới cũng như chinh phục mục tiêu vô địch cùng đội bóng thủ đô

Willian Maranhão gia nhập V.League vì muốn thử thách bản thân. Ảnh: Hanoi Football Club.

“Gia nhập V.League là một thử thách lớn với tôi, nhất là khi thi đấu cho một đội bóng lớn như Hà Nội. Tôi cũng muốn thử thách bản thân trong mục tiêu cùng đội bóng vô địch ở giải đấu năm nay”, Willian Maranhão chia sẻ trước buổi tập chiều 20/8 của đội bóng thủ đô.

Tiền vệ người Brazil gia nhập Hà Nội ngay trước thềm V.League khởi tranh. Anh nổi bật ở khả năng kiểm soát thế trận và hỗ trợ phòng ngự, được kỳ vọng mang tới sự chắc chắn cho tuyến giữa đội bóng thủ đô. Với mức định giá 900.000 euro trên Transfermarkt, Maranhão trở thành một trong 10 cầu thủ giá trị cao nhất V.League hiện tại.

Dù vậy, hành trình của anh ở Việt Nam khởi đầu không thuận lợi. Ở vòng mở màn, Hà Nội để thua CA TP.HCM 1-2 trên sân khách. Maranhão cho rằng đó là trận đấu cân bằng, nhưng cũng giúp anh cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của môi trường bóng đá mới. “Tôi có tìm hiểu và biết nhiều cầu thủ Brazil tới Việt Nam thi đấu. Tôi cũng biết V.League đang phát triển và rất khắc nghiệt. Trận đấu vừa qua cho thấy cả hai đội đều có cơ hội. Tôi đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo”, anh nói.

Trước thềm trận gặp HAGL ở vòng 2, Maranhão nhấn mạnh sự chuẩn bị của toàn đội: “Chúng tôi đã xem lại trận đấu trước để rút ra kinh nghiệm. Đó là bước chuẩn bị đầu tiên cho trận đấu sắp tới”. Tiền vệ sinh năm 1995 cũng nhắc lại mục tiêu lớn nhất cùng Hà Nội: “Tôi nghe HLV nói nhiều lần, chúng tôi đặt mục tiêu vô địch để mừng kỷ niệm 20 năm thành lập đội bóng”.

Trận đấu giữa Hà Nội với HAGL diễn ra lúc 19h15 ngày 23/8 trên sân Hàng Đẫy.