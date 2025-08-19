Australia vô địch AFF Cup nữ 2025

Bàn thắng duy nhất của Furphy ở phút 66 giúp tuyển nữ Australia đánh bại tuyển nữ Myanmar để lên ngôi vô địch AFF Cup nữ 2025.

Tuyển nữ Australia lên ngôi vô địch AFF Cup nữ 2025. Ảnh: Anh Đức.

Bàn thắng đến từ tình huống Keane thoát xuống phá bẫy việt vị rồi căng ngang để Furphy băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho tuyển nữ Australia. Đó cũng là pha lập công duy nhất trong trận chung kết để định đoạt ngôi vô địch khu vực.

Còn với tuyển nữ Myanmar, dù họ từng thắng đối thủ ở vòng bảng nhưng lại hoàn toàn bế tắc khi tái ngộ ở trận đấu cuối cùng. Bị dẫn bàn trước, tuyển Myanmar buộc phải dồn lên tìm bàn gỡ. Họ điều chỉnh nhân sự, cố gắng tạo sức ép, nhưng hàng thủ tổ chức chặt chẽ cùng nền tảng thể lực vượt trội của Australia đã bịt kín mọi lối vào khung thành.

Điều đáng nói, tuyển Australia chỉ mang đến giải đấu lực lượng U23. Dẫu vậy, thể hình cao lớn và khả năng tranh chấp mạnh mẽ giúp họ chiếm ưu thế trước các đối thủ trong khu vực. Hành trình đến chức vô địch của Australia rất thuyết phục. Họ chỉ thua duy nhất một trận, thắng bốn trận còn lại, trong đó nổi bật là chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ Việt Nam ở bán kết.

Danh hiệu AFF Cup nữ 2025 trở thành lời khẳng định sức mạnh của bóng đá nữ Australia, ngay cả khi chỉ sử dụng lứa cầu thủ trẻ. Đây cũng là trải nghiệm quý giá cho Myanmar, đội đã tiến tới chung kết nhưng không thể vượt qua đối thủ sở hữu nền tảng thể lực vượt trội.

