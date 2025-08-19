Huỳnh Như lập công sau gần 2 năm, Việt Nam tiếp tục đánh bại Thái Lan

Tiền đạo Huỳnh Như chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài gần hai năm, góp công trong chiến thắng 3-1 của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan ở trận tranh hạng ba AFF Cup nữ 2025.

Huỳnh Như ghi bàn sau gần 2 năm "tịt ngòi", tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan giành HCĐ. Ảnh: Anh Đức.

Phút 65, khi tuyển nữ Việt Nam đang dẫn trước tuyển nữ Thái Lan với tỉ số 1-0, Huỳnh Như tận dụng sai lầm từ đường chuyền lỗi của đối thủ ở giữa sân để thoát xuống. Tiền đạo mang áo số 9 cần đến hai cú dứt điểm liên tiếp mới đưa bóng vào lưới, nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Việt Nam. Đây là bàn thắng đầu tiên của đội trưởng tuyển nữ Việt Nam tại AFF Cup nữ 2025, đồng thời khép lại chuỗi gần hai năm tịt ngòi ở cấp độ đội tuyển, tính từ lần lập công cuối vào tháng 9/2023.

Pha lập công này có ý nghĩa đặc biệt với Huỳnh Như, không chỉ bởi nó giúp giải tỏa sức ép sau quãng thời gian dài chờ đợi, mà còn củng cố chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu mang tính danh dự trước kình địch khu vực. Với bàn thắng ấy, tiền đạo sinh năm 1991 tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh dù đã bước sang tuổi 34.

Trận tái đấu Thái Lan không hề dễ dàng. Đội chủ nhà nhập cuộc khá bế tắc trong hiệp một khi hàng thủ đối phương chơi tập trung và chặt chẽ. Phải đến phút 42, bước ngoặt mới đến từ pha lập công của Phạm Hải Yến, mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam. Bàn thắng này giải tỏa áp lực tâm lý, giúp đội bóng áo đỏ dễ dàng triển khai lối chơi tấn công mạch lạc hơn trong hiệp hai.

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan giành HCĐ. Ảnh: Anh Đức.

Sau khi Huỳnh Như ghi bàn, lợi thế tinh thần thuộc trọn về thầy trò HLV Mai Đức Chung. Chỉ ba phút sau, Bích Thùy nâng tỷ số trận đấu 3-0 bằng pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan có bàn thắng danh dự ở phút 87, khép lại một trận đấu mà họ tiếp tục lép vế so với đối thủ nhiều duyên nợ.

Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ AFF Cup nữ 2025, trong khi Thái Lan tiếp tục trắng tay tại giải đấu. Ở vòng bảng, hai đội từng gặp nhau và Huỳnh Như cùng các đồng đội thắng 1-0.

