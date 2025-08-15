Tuyển nữ Việt Nam dè chừng Australia, Thái Lan quyết phục thù

Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại Australia để giành vé vào trận đấu cuối cùng của AFF Cup nữ 2025.

HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao tuyển nữ Australia dù họ mang đến giải đấu đội hình trẻ.

“Tuyển nữ Australia là đội trẻ, khỏe và bắt nhịp rất nhanh. Họ thua Myanmar chỉ vì thiếu may mắn, nên chắc chắn sẽ không dễ dàng để đánh bại”, HLV Mai Đức Chung nhận định về đối thủ ở bán kết AFF Cup nữ 2025.

Tuyển nữ Australia mang đến AFF Cup nữ 2025 đội hình rất trẻ nhưng lại vượt qua đối thủ nặng ký là Philippines để giành vé vào bán kết. Chính vì thế, HLV Mai Đức Chung cho rằng, trận bán kết gặp Australia không chỉ là thử thách về chuyên môn, mà còn là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam tiến thêm một bước trên hành trình hướng tới ngôi vô địch.

Lợi thế sân nhà Lạch Tray và thêm một ngày nghỉ so với đối thủ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Ông nhấn mạnh, ưu thế sân bãi và thể lực không đồng nghĩa với sự chủ quan. “Mỗi trận đấu đều là vinh dự khi được cống hiến cho khán giả và đất nước. Chúng tôi phải tập trung tối đa và chơi hết khả năng của mình”, HLV Mai Đức Chung nói. Đồng thời, nhà cầm quân này gửi lời kêu gọi người hâm mộ lấp đầy khán đài, tiếp sức cho đội tuyển, dù trận đấu trùng giờ với V.League.

Tinh thần lạc quan lan tỏa tới cả các cầu thủ. Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ, cô và đồng đội luôn xem sự cổ vũ từ khán đài là nguồn năng lượng lớn. “Dù ghi bàn hay không, tôi sẽ cố gắng để mang chiến thắng về cho Việt Nam”, cô khẳng định.

Huỳnh Như khẳng định sẽ đánh bại Australia để giành vé vào chung kết.

Bên kia chiến tuyến, tuyển nữ Australia giành sự tôn trọng chủ nhà. HLV Joseph Palatsides đánh giá cao kinh nghiệm và chất lượng của tuyển nữ Việt Nam: “Đây sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ. Toàn đội không tập trung vào một cá nhân nào của Việt Nam, vì tất cả đều nguy hiểm”. Sau thất bại ở trận ra quân trước Myanmar, đội bóng xứ chuột túi đã có những điều chỉnh quan trọng để tiến vào bán kết. Đội trưởng Isabal Gomez khẳng định họ đã học hỏi nhiều từ sai lầm và sẵn sàng tạo bất ngờ.

Nếu Việt Nam – Australia là tâm điểm, thì trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Myanmar cũng chứa đựng nhiều kịch tính. Thái Lan từng thua Việt Nam 0-1 ở vòng bảng, và giờ HLV Futoshi Ikeda khẳng định toàn đội đã rút ra nhiều bài học quý giá. “Chúng tôi đã thực hiện đúng kế hoạch ở trận đó nhưng chưa đủ để có điểm. Các cầu thủ cần tự tin hơn. Đây là bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra”, chiến lược gia người Nhật nói.

Về phía Myanmar, HLV Uki Tetsuro cho rằng việc đối đầu liên tiếp với các đối thủ mạnh ở vòng bảng giúp các học trò tích lũy bản lĩnh: “Chúng tôi chỉ có hai ngày hồi phục nhưng sẽ dồn toàn bộ sức lực cho bán kết. Tôi tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội”.

Hai trận bán kết AFF Cup nữ 2025 sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray, Hải Phòng vào ngày 16/8. Với ưu thế sân nhà, tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua Australia để góp mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, ở một giải đấu nhiều bất ngờ như AFF Cup, cả bốn đội đều hiểu rằng chỉ cần một thoáng mất tập trung, giấc mơ vô địch có thể tan biến.