6 điểm nhấn trước giờ bóng lăn V.League 2025/26

V.League 2025/26 không chỉ sôi động ở khâu chuyển nhượng mà còn ghi dấu bằng nhiều thay đổi về thể thức, công nghệ và chất lượng chuyên môn, hứa hẹn tạo nên một mùa giải hấp dẫn.

Dàn sao bạc triệu đổ bộ V.League 2025/26.

Một năm trước, V.League được chuyên trang Transfermarkt định giá 37,22 triệu euro. Tuy nhiên, ngày 1/7/2025, tức ngay sau khi mùa giải 2024/25 kết thúc, V.League được định giá ở mức 42,65 triệu euro. Đến hiện tại, giải đấu cao nhất Việt Nam đạt mức 52,44 triệu euro, tức tăng gần 10 triệu euro (khoảng 305 tỷ đồng ) chỉ trong vòng 1,5 tháng. Đây là mức tăng kỷ lục, phản ánh sức hút của giải đấu cũng như khả năng đầu tư mạnh tay của các CLB.

Trong số 14 đội dự giải, đương kim vô địch Nam Định dẫn đầu về giá trị đội hình với 8,21 triệu euro, tăng 87,2% so với màu trước. Giá trị đội hình của CA TP.HCM cũng tăng khoảng 78,9%, trong khi CAHN tăng 42% và Hà Nội tăng 11,7%.

Sự bùng nổ về giá trị đội hình này cho thấy V.League đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Các CLB không ngần ngại chi tiền để nâng cấp lực lượng, hướng tới những mục tiêu cao hơn ở mùa giải 2025/26.

Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp giá trị giải đấu tăng mạnh là sự xuất hiện của dàn ngoại binh chất lượng cao. Thống kê từ Transfermarkt cho thấy 7/10 cầu thủ đắt giá nhất mùa này đều là các tân binh. Điều này phản ánh việc rõ các CLB sẵn sàng chi đậm để nâng tầm đội hình.

V.League tăng giá nhờ sự chịu chi của các CLB.

Trong đó, Matheus Felipe của CA TP.HCM được định giá 1 triệu euro, Njabulo Blom của Nam Định có giá 950.000 euro. Tân binh Willian Maranhao của Hà Nội được định giá 900.000 euro, còn Yevgeniy Serdyuk của Hà Tĩnh và Caique của Nam Định đều được định giá 800.000 euro. Việc liên tục thu hút những ngoại binh thuộc nhóm giá trị cao nhất lịch sử V.League cho thấy tham vọng vươn tầm của các đội bóng.

Bên cạnh đó, mùa giải mới còn chứng kiến làn sóng cầu thủ Việt kiều đổ bộ với số lượng và chất lượng đều vượt trội. Chung Nguyen Do, cầu thủ trưởng thành tại châu Âu khoác áo Ninh Bình FC. Brandon Ly, từng thi đấu cho đội U21 Burnley, trở về nước khoác áo CAHN.

Đà Nẵng bổ sung trung vệ Vadim Nguyễn, Nam Định có Kevin Phạm Ba, trong khi Thể Công Viettel chiêu mộ cùng lúc ba cái tên Kyle Colonna, Damian Vũ Thanh An và Dương Thanh Tùng. Sự góp mặt của các cầu thủ Việt kiều không chỉ giúp tăng chất lượng đội hình mà còn mở ra thêm những màu sắc chiến thuật mới cho giải đấu.

7/10 cầu thủ đắt giá nhất là những tân binh.

Về băng ghế huấn luyện, V.League 2025/26 có tới 5 đội sử dụng HLV ngoại, gồm CAHN, Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình FC và Thanh Hóa. Sự xuất hiện của các nhà cầm quân đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau được kỳ vọng mang tới tư duy chiến thuật mới mẻ, thúc đẩy sự phát triển chung của giải đấu, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh ở các đấu trường châu lục.

Mùa này, 14 đội vẫn đá vòng tròn hai lượt, tổng cộng 26 vòng với 182 trận trong 10 tháng. Tuy nhiên, nếu những mùa giải trước chỉ có 1,5 suất xuống hạng thì ở mùa này, cả hai đội cuối bảng sẽ phải xuống chơi ở hạng Nhất mùa kế tiếp. Sự thay đổi này khiến cuộc chiến trụ hạng hứa hẹn khốc liệt hơn khi không còn “phao cứu sinh” từ trận play-off.

Công tác tổ chức và hỗ trợ kỹ thuật cũng được nâng cấp khi VPF thông báo sẽ bổ sung thêm một xe VAR, nâng tổng số lên 5 chiếc đạt chuẩn để có thể áp dụng ở tất cả các trận đấu. Đây là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo công bằng, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính chuyên nghiệp cho giải.

Với giá trị thị trường tăng kỷ lục, dàn ngoại binh và Việt kiều chất lượng, sự xuất hiện của nhiều HLV ngoại, thay đổi mạnh về thể thức thi đấu cùng sự hỗ trợ từ công nghệ, V.League 2025/26 hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn và giàu cảm xúc, không chỉ thu hút khán giả trong nước mà còn tạo dấu ấn với người hâm mộ quốc tế.