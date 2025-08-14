Tân binh cao gần 2 m không muốn bị coi là người thay thế Xuân Son

Kyle Hudlin khẳng định anh mang đến lối chơi riêng và chỉ muốn tập trung tận hưởng bóng đá thay vì bị so sánh với Xuân Son.

Kyle Hudlin không muốn bị so sánh với Xuân Son.

“Tôi đã nói chuyện với Xuân Son. Anh ấy cũng trao đổi với toàn đội, góp ý để chúng tôi kết hợp tốt hơn. Khi anh ấy trở lại, chúng tôi sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn và hiểu nhau hơn", Kyle Hudlin nhắc tới Xuân Son trong Lễ xuất quân của Nam Định sáng 14/8.

Hudlin vừa gia nhập đội bóng thành Nam và nhanh chóng gây chú ý với chiều cao 2,06 m, trở thành một trong những cầu thủ cao nhất V.League. Chỉ sau ít ngày ra mắt, tiền đạo người Anh đã ghi dấu ấn bằng cú đúp vào lưới CAHN ở trận Siêu cúp Quốc gia hôm 9/8, trong đó bàn mở tỷ số đến từ pha đánh đầu sở trường.

Khi được so sánh với người đồng đội Xuân Son đang phục hồi chấn thương ở quê nhà, cầu thủ này nhấn mạnh: "Tôi không coi mình là người thay thế. Tôi mang đến lối chơi riêng của mình. Thực ra ai cũng có thể thay thế nhau, nếu một người không thi đấu, người khác sẽ vào sân. Tôi chỉ tập trung tận hưởng bóng đá, chơi hết mình và để mọi thứ diễn ra tự nhiên”.

Nói về thế mạnh chiều cao, Hudlin tỏ ra lạc quan: “Chiều cao là một trong những yếu tố quan trọng nhất của tôi, và tôi luôn cố biến nó thành điểm mạnh. Tôi luyện đánh đầu hàng ngày và mong rằng sẽ ghi thêm nhiều bàn từ những pha bóng bổng”.

Chiều cao vượt trội của Hudlin.

Gia nhập từ bóng đá Anh, Hudlin nhận thấy môi trường tại V.League mang đến nhiều trải nghiệm mới: “Tôi nghĩ giải đấu này có chất lượng rất tốt, khắc nghiệt và cường độ cao. Nó khác hẳn so với trước đây nên tôi cần thời gian để thích nghi và áp dụng phong cách chơi của mình. Tôi rất mong chờ thử thách này”.

So sánh giữa hai nền bóng đá, Hudlin cho rằng: “Ở Anh, lối chơi thiên về thể lực, các cầu thủ thường to lớn, mạnh mẽ và tranh chấp quyết liệt. Còn ở đây, đặc biệt là tại Nam Định, cầu thủ rất kỹ thuật, di chuyển nhanh và sắc bén. Ở Anh, chỉ một số ít cầu thủ nhỏ con và nhanh nhẹn nổi bật, còn đa phần mạnh mẽ và thiên về va chạm. Mỗi hậu vệ đều có điểm mạnh riêng và là thử thách khó. Quan trọng là phải luôn đi trước họ một bước, giống như một ván cờ, bạn phải tính toán và vượt qua đối thủ bằng chiến thuật”.