Nam Định nhớ Xuân Son

HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận Nam Định chịu tổn thất lớn khi thiếu Xuân Son và Văn Toàn trên hàng công ở giai đoạn đầu V.League 2025/26.

Xuân Son chưa thể trở lại cùng Nam Định.

“Xuân Son và Văn Toàn là hai cầu thủ rất chất lượng. Ở mùa giải 2023/24, Xuân Son có ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của toàn đội, Văn Toàn cũng vậy. Chấn thương của Son đến giờ vẫn chưa trở lại được, còn Toàn thì mới mổ. Đây là tổn thất lớn, nếu hai bạn khỏe mạnh thì lực lượng của chúng tôi sẽ dày hơn và có nhiều phương án tấn công tốt hơn”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ tại lễ xuất quân của Nam Định sáng 14/8.

Bước vào mùa giải 2025/26, đội bóng thành Nam không có sự phục vụ của Xuân Son và Văn Toàn. Trong đó, Xuân Son vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương tại Brazil sau khi dính chấn thương nặng ở ASEAN Cup 2024. Anh được kỳ vọng trở lại vào giai đoạn giữa mùa, nhưng tiến trình hồi phục còn phụ thuộc vào tình trạng thực tế.

Còn Văn Toàn cũng không thể góp mặt giai đoạn đầu mùa sau ca phẫu thuật hôm 13/8. Sự vắng mặt của bộ đôi tiền đạo này khiến hàng công của Nam Định ảnh hưởng khá nhiều, “Cả Son và Toàn đều là trụ cột. Việc họ không thể ra sân ngay từ đầu mùa buộc chúng tôi phải điều chỉnh nhân sự và chiến thuật”, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận.

Chiến lược gia sinh năm 1979 còn cho biết, đội bóng thành Nam đang xúc tiến nhập tịch cho Kevin Phạm Ba. Cầu thủ gốc Pháp gia nhập Nam Định từ cuối mùa trước và nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng ở hàng phòng ngự của đội bóng.

“Hiện chúng tôi mới hoàn tất phần giấy tờ cần thiết. Để đạt được hay không thì phải chờ thêm thời gian”, ông Việt nói.

Về phần mình, Kevin Phạm Ba bày tỏ mong muốn được khoác áo tuyển Việt Nam: “Tôi yêu cuộc sống ở đây. Mục tiêu của tôi là cống hiến hết mình cho CLB và hy vọng được phục vụ đội tuyển quốc gia trong tương lai”. Nếu hoàn tất nhập tịch, Kevin Phạm Ba sẽ mở ra thêm lựa chọn nhân sự chất lượng cho HLV Kim Sang-sik.

HLV Vũ Hồng Việt phát biểu tại buổi lễ.

HLV Vũ Hồng Việt cũng dự báo V.League 2025/26 khốc liệt hơn khi nhiều đội bóng mạnh như Hà Nội, CAHN, CA TP.HCM hay Thể Công Viettel đều tăng cường lực lượng đáng kể. “Mùa này không chỉ một hay hai đội cạnh tranh, mà ít nhất 5-6 đội có thể đua vô địch. Điều đó đòi hỏi Nam Định phải duy trì phong độ cao và chiều sâu lực lượng tốt”, ông nói.

Bên cạnh mục tiêu bảo vệ chức vô địch V.League, Nam Định còn đặt tham vọng tiến xa ở Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two và Cúp Đông Nam Á. Ban huấn luyện xác định việc xoay tua lực lượng hợp lý sẽ là chìa khóa để chinh chiến trên cả bốn đấu trường.

Nam Định sẽ khởi đầu chiến dịch bằng trận gặp Hải Phòng trên sân nhà. Đây là đối thủ nhiều duyên nợ và có lối chơi khó chịu, nhưng đội bóng thành Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo đà tâm lý.

Mùa giải mới hứa hẹn là thử thách lớn cho Nam Định, nhưng với nền tảng lực lượng hiện tại và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội bóng này vẫn đủ sức duy trì vị thế của một nhà vô địch.