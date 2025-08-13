Văn Tuần thách thức Ngọc Lượng, tranh đai 60 kg

Tâm điểm LION Championship 25 (LC25) là màn “lên ký” của nhà vô địch hạng 56 kg - Lê Văn Tuần, thách thức ứng viên số một Trần Ngọc Lượng ở hạng 60 kg để chinh phục kỷ lục hai đai MMA Việt Nam.

Tâm điểm LC25 là trận tranh đai 60kg giữa Lê Văn Tuần và Trần Ngọc Lượng. Ảnh: MMA.

Sau cú sốc hạ gục Phạm Văn Nam ở LC23, Lê Văn Tuần chọn cách khó nhất. Đó là trở lại hạng 60 kg để săn chiếc đai thứ hai. Nếu tiếp tục chiến thắng, tay đấm 9X sẽ trở thành võ sĩ Việt đầu tiên nắm giữ hai đai vô địch cùng lúc ở hai hạng cân khác nhau.

Bên kia lồng bát giác, Trần Ngọc Lượng mang đến bức tường thành gần như hoàn hảo. Thành tích 8 thắng - 1 thua ở sàn chuyên nghiệp và việc chưa từng gục ngã trước bất kỳ đối thủ nội địa nào cho thấy tay đấm này xứng đáng với suất tranh đai 60 kg.

Cả hai cùng có nền tảng đánh đứng chắc tay nhưng điểm khác biệt nằm ở nhu thuật. Văn Tuần là chủ nhân của hai pha siết hiếm gặp buggy choke và D’Arce choke, những “độc chiêu” hiếm thấy xuất hiện trên sàn MMA Việt Nam. Trong khi đó, Ngọc Lượng là kiện tướng nhu thuật quốc gia, nổi tiếng với khả năng kiểm soát địa chiến, từng khiến nhiều đối thủ phải đầu hàng bằng các đòn khóa siết mẫu mực.

Không kém phần hấp dẫn là trận tranh đai nữ hạng 52 kg giữa “cô giáo Nhu thuật” Lò Thị Phung và Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa. Lò Thị Phung đã chứng minh sức mạnh grappling khi quật ngã cả ba đối thủ từng chạm trán tại LC bằng các đòn siết. Còn Quỳnh Hoa là võ sĩ có nền tảng Muay Thái, Tán thủ và Võ cổ truyền. Trận đối đầu của cả hai hứa hẹn tạo nên cuộc đấu giữa grappler thuần túy và striker linh hoạt, nơi từng pha đổi đòn có thể định đoạt cục diện.

LC25 diễn ra ngày 16/8. Ảnh: MMA.

Bên cạnh hai trận tranh đai, LC25 còn “đốt nóng” sàn đấu với màn tái chiến thể thức MMA Duo. Bộ đôi kiện tướng kickboxing Nguyễn Xuân Phương và Nguyễn Ngọc Thức quyết tâm đòi nợ các thành viên Raptor MMA. Ở lần gặp đầu, Xuân Phương, Ngọc Thức thúc thủ chỉ sau 55 giây trước cặp Nguyễn Tiến Long và Nguyễn Trung Hải, để lại một trong những trận đấu ồn ào nhất giải vì màn khiêu khích qua lại.

Lần này, Nguyễn Tiến Long sát cánh cùng đồng đội mới Nguyễn Thành Thoan, khiến bài toán chiến thuật càng khó lường. Bốn võ sĩ cùng xuất hiện trên đài hứa hẹn mang đến nhịp độ cao, nhiều pha phối hợp và những khoảnh khắc có thể “kết trận” chỉ trong tích tắc.

LC25 vì thế trở thành đêm tranh tài đáng chờ đợi nhất của MMA Việt trong tháng 8. LC25 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 16/8 tại Quảng trường Cam Ranh.