Hà Nội chốt việc đăng ký Hendrio, mở đường cho Tuấn Hải ra nước ngoài

CLB Hà Nội sẽ đăng ký tiền vệ Hendrio theo diện cầu thủ nhập tịch, đồng thời tạo điều kiện để tiền đạo Phạm Tuấn Hải có cơ hội xuất ngoại.

Hendrio sẽ được đăng ký theo diện cầu thủ nhập tịch.

“CLB Hà Nội sẽ đăng ký Hendrio theo diện cầu thủ nhập tịch ở mùa giải này. Hiện tại, đội gấp rút hoàn thiện các thủ tục nhập tịch cho cầu thủ này”, GĐ Điều hành Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ với truyền thông tại Lễ xuất quân của CLB Hà Nội sáng 13/8.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết khẳng định: "Giải đấu năm nay mỗi đội được đăng ký 4 ngoại binh, trong đó có 3 cầu thủ sẽ được thi đấu và cả cầu thủ nhập tịch. Mục tiêu của CLB Hà Nội là tìm kiếm cầu thủ phù hợp nhất, thích hợp nhất. Thời điểm này tôi đánh giá Hendrio là cầu thủ đủ phù hợp, thi đấu nhiều năm ở Việt Nam nên có kinh nghiệm. Hy vọng Hendrio sớm được nhập tịch và cống hiến cho bóng đá Việt Nam".

Đội bóng thủ đô tổ chức Lễ xuất quân mùa giải 2025/26 vào sáng 13/8. Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới,CLB Hà Nội đã có sự bổ sung của những cầu thủ chất lượng như ngôi sao tấn công Hendrio, trung vệ Adriel da Silva, tiền vệ trung tâm Willian Maranhao, bên cạnh bộ khung nội binh đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Hải, Hai Long, Xuân Mạnh… Với đội hình này, CLB Hà Nội hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với những đối thủ nặng ký như Nam Định, CAHN hay Thể Công Viettel.

Bên cạnh trường hợp của Hendrio, trước câu hỏi liên quan tới vấn đề xuất ngoại của tiền đạo Phạm Tuấn Hải, GĐ Điều hành Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “CLB Hà Nội đã gia hạn hợp đồng với Tuấn Hải, CLB sẽ là nơi chắp cánh gúp Tuấn Hải ra nước ngoài thi đấu. Thời gian qua, Tuấn Hải nỗ lực trong vấn đề chuyên môn, CLB Hà Nội thì tích cực tìm kiếm những lời đề nghị phù hợp với Tuấn Hải. Nếu có đề nghị tốt nhất, CLB sẵn sàng tạo điều kiện để Tuấn Hải thực hiện giấc mơ”.

Đại diện của CLB Hà Nội trả lời truyền thông tại Lễ xuất quân.

Trong khi đó, HLV Makoto Teguramori cho biết, đội bóng thủ đô có sự chuẩn bị cho mùa giải mới từ cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, quãng nghỉ giữa hai mùa giải ngắn khiến các tân binh ít có thời gian hòa nhập với đội. "Quãng nghỉ giữa hai mùa giải hơi ngắn nên quá trình tìm kiếm ngoại binh, chuẩn bị nhân sự và thời gian để họ làm quen với đội hơi ít. Tôi cũng gắn bó với đội nửa năm, các nội binh đều ở lại, điều này giúp đội có sự kết nối từ mùa trước, đó là sự liên kết rất tốt”, ông nói.

Trong khi đó, Chủ tịch CLB – ông Đỗ Vĩnh Quang nhấn mạnh: “Mùa giải 2025/26, bên cạnh hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất, tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng, sứ mệnh của CLB Hà Nội luôn là thi đấu với tinh thần cao nhất không chỉ trên sân cỏ, mà còn ghi dấu ấn trong trái tim người hâm mộ".

Trong 19 năm qua, CLB Hà Nội đã giành 6 chức vô địch V.League (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022), 3 Cúp Quốc gia (2019, 2020, 2022), 5 Siêu Cúp Quốc gia: 2010, 2019, 2020, 2021, 2022 và nhiều lần đại diện Việt Nam thi đấu tại AFC Champions League và AFC Cup, mang hình ảnh bóng đá Thủ đô ra đấu trường quốc tế.