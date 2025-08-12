Xuân Son và dàn sao vắng mặt ở lượt đi V.League 2025/26

Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài… là những cái tên đáng chú ý không thể góp mặt ở giai đoạn lượt đi V.League 2025/26.

Xuân Son không có tên trong danh sách đăng ký lượt đi V.League 2025/26 của Nam Định. Ảnh: FBNV.

Theo dữ liệu cập nhật trên hệ thống của VPF, Nam Định không đăng ký Nguyễn Xuân Son cho giai đoạn lượt đi V.League 2025/26. Tiền đạo sinh năm 1997 gặp chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 hồi tháng 1.

Ban đầu, quá trình hồi phục của anh diễn ra đúng lộ trình, thậm chí từng có thời gian tập nhẹ với bóng cùng đồng đội để duy trì cảm giác thi đấu. Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện điều trị tốt nhất, Xuân Son đã trở về Brazil ngay sau mùa giải 2024/25. HLV Vũ Hồng Việt xác nhận chân sút nhập tịch này sẽ chưa thể ra sân trong giai đoạn nửa đầu mùa giải.

Tại CAHN, Đoàn Văn Hậu tiếp tục vắng mặt do chấn thương gót chân Achilles kéo dài từ tháng 9/2023. Hậu vệ sinh năm 1999 đã trải qua gần 670 ngày xa sân cỏ. Trước đó cũng từng phải nghỉ hơn 440 ngày vì chấn thương đầu gối. Dù đã có thể chạy nhẹ và tập luyện với bóng, Văn Hậu vẫn chưa đủ thể lực để trở lại tập chiến thuật cùng toàn đội.

Becamex TP.HCM cũng chịu tổn thất khi cả Bùi Vĩ Hào và Hồ Tấn Tài đều không thể thi đấu. Vĩ Hào gặp chấn thương gãy xương cổ chân hồi cuối tháng 3, phải phẫu thuật và trải qua hơn 4 tháng hồi phục dưới sự giám sát của bác sĩ đội tuyển quốc gia. Dù tiến triển tốt, tiền đạo này vẫn chưa thể tập lại với bóng. Trong khi đó, Tấn Tài cũng bị chấn thương tại ASEAN Cup 2024, tuy đã trở lại tập nhẹ nhưng vẫn vắng mặt trong danh sách đăng ký lượt đi.

Ở Thể Công Viettel, Lee Wiliam không được đăng ký thi đấu khi được xem là phương án cho tương lai. Đội bóng áo lính ưu tiên 2 suất Việt kiều cho Damian An và Colonna Kyle Nino.

Với Hà Nội, trường hợp của tiền vệ Hendrio vẫn đang chờ hoàn tất thủ tục nhập tịch. Đội bóng Thủ đô sẽ quyết định trạng thái đăng ký của anh trước hạn chót vòng 3 V.League 2025/26.