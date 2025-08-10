Những thay đổi ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26

Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 có thay đổi về quy định đăng ký ngoại binh, Việt kiều và số đội bóng giành quyền thăng hạng, xuống hạng.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 sẽ có những thay đổi. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 được dự báo sôi động và cân bằng hơn nhờ một số thay đổi quy chế quan trọng. Đầu tiên là việc đăng ký cầu thủ thi đấu, mỗi CLB được phép đăng ký tối đa 1 cầu thủ ngoại (ngoại binh), 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (nhập tịch) và tối đa 2 cầu thủ là người nước ngoài có gốc Việt (Việt kiều).

Về thể thức thi đấu, 13 đội tham dự sẽ đá vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách), tổng cộng 26 vòng, 156 trận. Kết thúc mùa giải, 2 đội xếp đầu sẽ giành quyền lên chơi ở V.League 1 mùa 2026/27. Ngược lại, 2 đội bét bảng sẽ xuống thi đấu ở Giải hạng Nhì. Đội vô địch sẽ nhận 2 tỷ đồng , á quân 1 tỷ và đội thứ ba nhận 500 triệu đồng. Đây là con số đủ sức kích thích tham vọng của nhiều CLB.

Lễ bốc thăm chia lịch thi đấu sẽ diễn ra vào ngày 11/8, khởi đầu cho một mùa giải được kỳ vọng bền bỉ về chuyên môn. Danh sách 13 đội sẽ thi đấu ở Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 gồm Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Hòa Bình (dự kiến đổi tên thành Hưng Yên và thay sân), Khánh Hòa, Long An, TP.HCM (tên mới thay cho Bà Rịa Vũng Tàu), Trẻ TP HCM, Trẻ PVF-CAND, Trường Tươi Đồng Nai (trước đây là Trường Tươi Bình Phước), Quảng Ninh và Quy Nhơn Bình Định (dự kiến đổi tên Quy Nhơn United).

Bên cạnh đó, Cúp Quốc gia 2025/26 cũng sẽ khởi tranh với 26 CLB chuyên nghiệp toàn quốc bao gồm 14 CLB V.League và 12 CLB hạng Nhất. Đội Trẻ PVF-CAND không tham dự do trùng đơn vị chủ quản với PVF CAND ở V.League. Cúp Quốc gia dự kiến khởi tranh ngày 13/9/2025 đến 28/6/2026. Đội vô địch sẽ nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng.

Để gia tăng chuyên môn và minh bạch trọng tài, Công ty VPF xác nhận sẽ tiếp tục triển khai công nghệ VAR ở một số vòng đấu trọng yếu của cả Giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia. Việc áp dụng VAR hứa hẹn giảm tranh cãi, đồng thời nâng tầm hình ảnh giải đấu trong mắt khán giả và nhà tài trợ.