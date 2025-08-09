HLV Polking thừa nhận mình khá tin vào yếu tố “tâm linh”, và chính niềm tin đặc biệt này trở thành điểm tựa tinh thần giúp ông cùng CAHN chinh phục những danh hiệu cao quý.

HLV Polking tiết lộ bí quyết vô địch.

“Có lần trời mưa, tôi mặc áo hồng nhưng bị ướt nên phải thay áo đen trong hiệp hai. Từ đó, tôi luôn mặc áo hồng ở hiệp một, còn mặc áo đen trong hiệp hai. Chúng tôi đã thắng 6/6 trận theo cách đó, nên tôi sẽ giữ thói quen này. Tôi khá mê tín đấy”, HLV Mano Polking nói về sự “mê tín” làm nên thành công của mình.

“Đầu tiên, tôi sẽ là kiếm một chiếc áo mới, sau đó uống một ly rượu lạnh để ăn mừng cùng các học trò, rồi lái xe về nhà”, ông tiếp tục.

CAHN đánh bại Nam Định với tỷ số 3-2 để giành Siêu cúp Quốc gia chiều 9/8 trên sân Thiên Trường. Đội bóng ngành Công an có bàn thắng mở tỷ số sớm nhưng bị tân binh Hudlin của đội chủ nhà gỡ hòa. Sau đó, Leo Artur và Đình Bắc lần lượt lập công.

“Chúng tôi biết rằng Hudlin không đá chính. Khi anh ấy vào sân thì gần như ngay lập tức có tình huống nguy hiểm và bóng đã vào lưới. Nhưng sau đó, tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát tốt hơn, chơi hay hơn ở cuối trận. Bàn thắng thứ ba là rất quan trọng để kết liễu trận đấu”, ông Polking nhận xét về cầu thủ cao 2,06 m của đội bóng thành Nam.

Khoảnh khắc CAHN nâng Siêu cúp Quốc gia trên sân Thiên Trường.

Chiến lược gia mang hai dòng máu Đức - Brazil tiếp tục: “Nam Định là đội mạnh, có cả nội binh và ngoại binh chất lượng, sẽ tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu. Nhưng chúng tôi hy vọng năm nay sẽ làm tốt hơn năm ngoái”.

Theo HLV Polking, CAHN gặp áp lực lớn khi phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, các học trò của ông đã thi đấu với niềm tin và quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng.

“Chúng tôi muốn chiến đấu cho mọi danh hiệu, mọi chiếc cúp. Kết thúc mùa giải cũ tốt, khởi đầu mùa giải mới tốt, giờ chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để chơi tốt ở V.League, các giải Cúp và cả AFC Champions League Two”, ông tiếp tục.

Nói về đội hình của CAHN mùa giải này, ông đánh giá: “Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng để nâng tầm đội hình. Một số người mới cần thêm thời gian hòa nhập. Hôm nay, đội ra sân với 10 cầu thủ mùa trước, chỉ có Adou Minh là mới. Khi các tân binh thích nghi, chúng tôi sẽ mạnh hơn nữa”.

Sau cùng, HLV Polking nhận định về mùa giải mới sắp khởi tranh: “Hà Nội FC luôn là đối thủ khó chơi, Thể Công Viettel cũng vậy. PVF-CAND là tân binh nhưng tuyển được nhiều cầu thủ hay. CA TP.HCM cũng bắt đầu chiêu mộ lực lượng tốt. Điều đó sẽ giúp V.League mạnh hơn, và khi giải đấu mạnh hơn, các cầu thủ nội cũng tiến bộ, ĐTQG cũng hưởng lợi. Tôi hy vọng mùa này sẽ là một mùa V.League tuyệt vời và chúng tôi sẽ là nhà vô địch”.