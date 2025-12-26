Bến đỗ bất ngờ của Fati

Sự nghiệp của Ansu Fati tiếp tục trải qua một giai đoạn đầy thử thách khi anh đứng trước khả năng bị Monaco trả lại Barcelona.

Fati nguy cơ bị Monaco chấm dứt hợp đồng sớm.

Trong thời điểm đang thi đấu cho Monaco theo dạng cho mượn từ Barcelona, Fati lại phải đối mặt với những vấn đề thể lực, khiến tương lai của anh tại đội bóng Ligue 1 trở nên bấp bênh.

Trước khi tái phát chấn thương, Fati đã có màn khởi đầu khá tích cực tại Monaco. Sau 14 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh ghi được 6 bàn thắng, cho thấy sự hồi sinh cả về phong độ lẫn tinh thần thi đấu.

Ban huấn luyện Monaco đánh giá cao tài năng và khả năng tạo đột biến của Fati mỗi khi anh sung sức, nhưng thực tế cho thấy việc xây dựng lối chơi xoay quanh một cầu thủ có tiền sử chấn thương dày đặc là điều không dễ. Chính vì vậy, phương án chấm dứt hợp đồng mượn trước thời hạn đang được CLB nước Pháp cân nhắc.

Trong bối cảnh đó, Elche bất ngờ nổi lên như một điểm đến tiềm năng. Đội bóng đang gây bất ngờ tại La Liga được xem là bến đỗ lý tưởng để Fati làm lại sự nghiệp. HLV Eder Sarabia, người hiểu rõ năng lực của tiền đạo này, được cho là đóng vai trò then chốt trong kế hoạch chiêu mộ Fati. Ông tin rằng, nếu được trao vai trò trung tâm và duy trì thể trạng ổn định, Fati hoàn toàn có thể tìm lại phiên bản tốt nhất của mình.

Với Barcelona, Fati cũng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Hansi Flick. Ưu tiên của đội lúc này là tìm cho Fati một môi trường phù hợp, nơi anh có thể thi đấu thường xuyên và giảm bớt áp lực.

Một hợp đồng cho mượn khác có thể tiếp tục được Barcelona xem xét nếu Fati bị Monaco chấm dứt hợp đồng sớm.

