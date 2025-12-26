Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao Arsenal tuyên bố 'ăn 4'

  • Thứ sáu, 26/12/2025 06:39 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trung vệ William Saliba mạnh dạn khẳng định Arsenal đủ năng lực hướng tới cú "ăn bốn" ở mùa giải 2025/26, trong bối cảnh "Pháo thủ" là ứng cử viên vô địch trên mọi mặt trận.

Saliba tự tin vào thành công của đội bóng.

Arsenal đang bước vào năm 2026 với khí thế và tham vọng của đội bóng chinh phục. Saliba cho rằng những lần hụt hơi ở cuộc đua vô địch trong 3 mùa gần đây chính là chất xúc tác để Arsenal trưởng thành, qua đó thâu tóm cả 4 danh hiệu lớn.

"Chúng tôi tiến rất gần chức vô địch Ngoại hạng Anh nhiều lần. Mùa trước, Arsenal cũng vào tới bán kết Champions League và Carabao Cup. Điều đó cho thấy đội bóng đủ khả năng giành chiến thắng ở mọi đấu trường. Nhưng cuối cùng, tất cả phải được chứng minh bằng danh hiệu", trung vệ người Pháp nhấn mạnh.

Thử thách trước mắt Arsenal là cuộc chạm trán đầy duyên nợ với Chelsea ở bán kết Carabao Cup vào tháng 1/2026. Saliba không giấu quyết tâm: "Khi sự nghiệp kết thúc, thứ người ta nhớ đến là những chiếc cúp. Carabao Cup cũng có giá trị như bất kỳ danh hiệu nào khác và chúng tôi muốn giành lấy nó".

Đội chủ sân Emirates khép lại năm 2025 bằng vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh, đồng thời giành vé vào bán kết Carabao Cup. Hiện Arsenal vẫn đứng trên đỉnh bảng, bất chấp sức ép bám đuổi quyết liệt từ Man City. Viễn cảnh chấm dứt cơn khát vô địch Premier League kéo dài hơn hai thập kỷ, kể từ năm 2004, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Dẫu phòng thay đồ tràn đầy hưng phấn, Saliba kêu gọi toàn đội giữ đôi chân trên mặt đất. Theo anh, Arsenal cần duy trì sự tập trung tối đa bởi trong bóng đá, cục diện có thể đảo chiều rất nhanh. Với lực lượng được kỳ vọng sẽ lành lặn hơn vào tháng 1/2026, "Pháo thủ" đang nuôi giấc mơ biến tham vọng lịch sử thành hiện thực.

