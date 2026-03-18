5 trận đấu Malaysia bị xử thua 0-3

Tháng 12/2025, FIFA giáng đòn nặng vào bóng đá Malaysia khi quyết định xử thua 3 trận giao hữu với cùng tỷ số 0-3 do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch. Đầu tiên là trận hòa Cape Verde 1-1 vào ngày 29/5/2025. Trận này, "Hổ Malay" ghi bàn thắng dẫn trước đội tuyển xếp hạng 72 FIFA thời điểm đó.
Đến ngày 4/9/2025, tuyển Malaysia có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Singapore trong trận giao hữu trên sân nhà Bukit Jalil. Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia tỏ ra vượt trội so với đối thủ trong khu vực.
Một kết quả giao hữu khác của Malaysia bị hủy là trận thắng Palestine 1-0 vào ngày 8/9/2025. Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia được đánh giá thi đấu ngày càng ăn ý, không cho đối thủ nhiều cơ hội.
Trước đó ở vòng loại Asian Cup, tuyển Malaysia đè bẹp Việt Nam 4-0 trên sân nhà vào ngày 10/6/2025. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn lép vế, nhận thất bại đậm nhất lịch sử trước chủ nhà.
Tiếp đà thăng hoa, Malaysia vượt qua Nepal với tỷ số 5-0 thuộc lượt trận áp chót bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18/11/2025. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, cùng với kết luận của FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao CAS, Malaysia bị AFC xử thua cả 2 trận ở vòng loại trước Việt Nam và Nepal.
Hệ quả trực tiếp là Malaysia tụt xuống vị trí thứ 2 với 9 điểm, còn Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng F với thành tích 5 trận toàn thắng, đồng thời giành tấm vé duy nhất dự Asian Cup 2027. Ngoài ra, đội tuyển Malaysia sẽ bị trừ đáng kể điểm số trên bảng xếp hạng FIFA
Vào lúc 19h00 ngày 31/3, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia thuộc lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục.
