Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

5 trận đấu Malaysia bị xử thua 0-3

  • Thứ tư, 18/3/2026 16:11 (GMT+7)
  • 30 phút trước

FIFA và AFC cùng hủy kết quả 5 trận đấu của Malaysia, gồm 2 màn so tài chính thức ở vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia anh 1

Tháng 12/2025, FIFA giáng đòn nặng vào bóng đá Malaysia khi quyết định xử thua 3 trận giao hữu với cùng tỷ số 0-3 do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch. Đầu tiên là trận hòa Cape Verde 1-1 vào ngày 29/5/2025. Trận này, "Hổ Malay" ghi bàn thắng dẫn trước đội tuyển xếp hạng 72 FIFA thời điểm đó.
Malaysia anh 2

Đến ngày 4/9/2025, tuyển Malaysia có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Singapore trong trận giao hữu trên sân nhà Bukit Jalil. Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia tỏ ra vượt trội so với đối thủ trong khu vực.
Malaysia anh 3

Một kết quả giao hữu khác của Malaysia bị hủy là trận thắng Palestine 1-0 vào ngày 8/9/2025. Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia được đánh giá thi đấu ngày càng ăn ý, không cho đối thủ nhiều cơ hội.
Malaysia anh 4

Trước đó ở vòng loại Asian Cup, tuyển Malaysia đè bẹp Việt Nam 4-0 trên sân nhà vào ngày 10/6/2025. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn lép vế, nhận thất bại đậm nhất lịch sử trước chủ nhà.
Malaysia anh 5

Tiếp đà thăng hoa, Malaysia vượt qua Nepal với tỷ số 5-0 thuộc lượt trận áp chót bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18/11/2025. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, cùng với kết luận của FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao CAS, Malaysia bị AFC xử thua cả 2 trận ở vòng loại trước Việt Nam và Nepal.
Malaysia anh 6

Hệ quả trực tiếp là Malaysia tụt xuống vị trí thứ 2 với 9 điểm, còn Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng F với thành tích 5 trận toàn thắng, đồng thời giành tấm vé duy nhất dự Asian Cup 2027. Ngoài ra, đội tuyển Malaysia sẽ bị trừ đáng kể điểm số trên bảng xếp hạng FIFA
Malaysia anh 7

Vào lúc 19h00 ngày 31/3, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia thuộc lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục.

Bí ẩn chưa có lời giải sau khi Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Vụ việc Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam tiếp tục gây tranh cãi, khi danh tính tổ chức hoặc cá nhân đứng sau lá đơn gửi lên FIFA vẫn là ẩn số.

6 giờ trước

Bóng đá Malaysia làm dậy sóng truyền thông quốc tế

Sai phạm của Malaysia không chỉ làm đảo lộn cục diện bảng F mà còn trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

21 giờ trước

AFC xử thua Malaysia 0-3 trước Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quyết định xử thua 0-3 đối với tuyển Malaysia trong các trận gặp Việt Nam và Nepal tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

27:1619 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Thay doi lich su cua World Cup hinh anh

Thay đổi lịch sử của World Cup

37 phút trước 16:03 18/3/2026

0

FIFA xác nhận thay đổi mang tính bước ngoặt trong cách người hâm mộ theo dõi World Cup 2026 khi lần đầu tiên trong lịch sử, một số trận đấu được phát miễn phí trên YouTube.

Minh Nghi

Malaysia Malaysia

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý