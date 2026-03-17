Bóng đá Malaysia làm dậy sóng truyền thông quốc tế

Sai phạm của Malaysia không chỉ làm đảo lộn cục diện bảng F mà còn trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Án phạt cho Malaysia gây chấn động báo chí thế giới.

Trưa 17/3, quyết định kỷ luật từ AFC đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhanh chóng lan rộng trên các mặt báo quốc tế. Từ những tờ báo lớn tại châu Á như South China Morning Post, CNA, đến các hãng truyền thông phương Tây như Independent hay ESPN, tất cả đều đồng loạt đưa tin về việc Malaysia bị tước chiến thắng ở vòng loại Asian Cup 2027.

Điểm chung trong cách đưa tin là việc nhấn mạnh vào tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Các tiêu đề đều xoay quanh cụm từ "bị loại", "bê bối tư cách cầu thủ" hay "AFC đảo ngược kết quả". Điều này cho thấy án phạt không chỉ mang tính chuyên môn, mà còn là cú sốc về uy tín với bóng đá Malaysia.

Theo kết luận từ Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức AFC, Malaysia vi phạm Điều 56 khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Hai trận thắng trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) bị xử thua 0-3. Đồng thời, FAM phải nộp phạt 50.000 USD theo quy định.

Phán quyết này dựa trên cơ sở từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), khi xác nhận 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sử dụng hồ sơ không hợp lệ. Đây là yếu tố then chốt khiến AFC buộc phải xem xét lại toàn bộ kết quả liên quan.

Hệ quả đến ngay lập tức. Malaysia từ vị trí dẫn đầu với 15 điểm bị trừ 6 điểm và chính thức hết cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn khi trận thua 0-4 được chuyển thành thắng 3-0, qua đó vươn lên đầu bảng và giành vé dự Asian Cup 2027.

Truyền thông quốc tế cũng đặc biệt chú ý đến sự thay đổi này. Một số tờ báo gọi đây là "bước ngoặt định đoạt bảng đấu", khi chỉ một quyết định đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Từ góc nhìn rộng hơn, vụ việc được xem như lời cảnh báo cho các nền bóng đá trong khu vực về việc quản lý cầu thủ nhập tịch.

Manchester United và quyền định đoạt cuộc đua top 4 Thất bại 0-1 của Chelsea mở ra cơ hội lớn để Manchester United tự định đoạt số phận trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.