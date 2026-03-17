Phản ứng của fan Đông Nam Á khi Malaysia bị xử thua

Quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc xử thua tuyển Malaysia 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 tạo làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ khu vực.

Người hâm mộ Đông Nam Á hài lòng với án phạt từ AFC.

Bên dưới bài đăng của trang Asean Football, hầu hết ý kiến bày tỏ sự ủng hộ phán quyết, cho rằng "công lý được thực thi". Nhiều CĐV Đông Nam Á nhận định việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện là vi phạm nghiêm trọng, và án xử thua 0-3 là hệ quả tất yếu.

Không ít bình luận thể hiện sự hài lòng, thậm chí mỉa mai bóng đá Malaysia sau bê bối gây chấn động.

Bên cạnh đó, người hâm mộ từ Indonesia, Thái Lan và cả Việt Nam cũng dành lời chúc mừng tới thầy trò HLV Kim Sang-sik khi được xử thắng, qua đó hưởng lợi lớn trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.

"Cục diện an bài và chúc mừng tuyển Việt Nam giành vé" là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những quan điểm trái chiều. Một bộ phận CĐV Malaysia tiếp tục bảo vệ đội nhà, cho rằng án phạt là quá nặng, đồng thời hy vọng Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) sẽ kháng cáo. Dù vậy, số lượng ý kiến này tỏ ra lép vế so với làn sóng chỉ trích.

Tổng thể, phản ứng của fan Đông Nam Á cho thấy sự đồng thuận lớn với quyết định của AFC, đồng thời nhấn mạnh thông điệp về tính minh bạch và công bằng trong bóng đá khu vực.

Trưa 17/3, AFC kết luận FAM bị xác định vi phạm bộ quy tắc liên quan đến sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện tại vòng loại Asian Cup 2027. Hai trận đấu bị xử thua 0-3 gồm chiến thắng 2-0 trước Nepal (25/3/2025) và trận thắng 4-0 trước Việt Nam (10/6/2025).

Malaysia còn phải nộp phạt 50.000 USD . "Harimau Malaya" từ vị thế dẫn đầu giờ kém Việt Nam 6 điểm, qua đó hết hy vọng đi tiếp dù còn trận lượt về gặp tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.