ESPN: 'Tuyển Việt Nam hưởng lợi sau án phạt của Malaysia'

Truyền thông quốc tế chú ý đến án phạt của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đối với tuyển Malaysia, liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch.

Tuyển Việt Nam hưởng lợi sau án phạt của Malaysia.

Trưa 17/3 (giờ Việt Nam), AFC ra quyết định xử thua 0-3 đối với tuyển Malaysia trong các trận gặp Việt Nam và Nepal tại bảng F vòng loại AFC Asian Cup 2027. Kết luận của AFC dựa trên án phạt được ban hành trước đó của FIFA và Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

Trong bài viết mới nhất, ESPN nhận định án phạt trên khiến cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 thay đổi hoàn toàn. Từ vị trí dẫn đầu với chuỗi 5 trận toàn thắng, Malaysia giờ đây tụt xuống phía sau Việt Nam 6 điểm. Khi vòng loại chỉ còn một lượt trận, đội bóng có biệt danh “Harimau Malaya” không còn cơ hội vượt lên, qua đó chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.

“Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn nhất từ án phạt này”, ESPN bình luận. Với khoảng cách điểm số an toàn, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé tham dự Asian Cup 2027 bất kể kết quả trận tái đấu với Malaysia vào cuối tháng này. Thành tích này đánh dấu lần thứ ba liên tiếp tuyển Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Tuyển Malaysia dừng chân ở vòng loại Asian Cup 2027.

Theo ESPN, đây cũng là cú sốc lớn với Malaysia. Trước khi án phạt được đưa ra, Malaysia thậm chí chỉ cần không thua đậm trong trận tái đấu với Việt Nam vào ngày 31/3 là có thể giành vé đi tiếp.

Phía Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bày tỏ sự thất vọng với phán quyết của CAS, đồng thời cho rằng các cầu thủ không liên quan đến quá trình xử lý giấy tờ hành chính. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn khẳng định việc cấp quốc tịch cho các cầu thủ là hợp pháp theo luật quốc gia, dù quy định của FIFA về điều kiện thi đấu quốc tế có thể khác biệt.

